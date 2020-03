Tesla va produce ventilatoare pentru bolnavii de COVID-19

Tesla vine in ajutorul pacientilor infectati cu noul virus COVID-19. Elon Musk a declarat ca incepe productie de ventilatoare pentru bolnavii din SUA care au probleme grave de respiratie.

Nu doar noi avem probleme cu spitalele ci si americanii. Acestia nu mai au ventilatoare pentru respiratie artificiala care le-ar putea salva viata celor bolnavi sau cel putin prelungii. Intrucat tot mai multi oameni infectati se aduna in spitale, stocurile actuale nu mai sunt suficiente.

In timp ce OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii) a declarat ca sunt in discutii cu China pentru a creste livrarile de echipamente medicale, General Motors si Ford sunt in discutii cu Casa Alba pentru a putea afla cum pot fi de ajutor in aceasta situatie.

Elon Musk a declarat pe Twitter ca Tesla poate produce echipamente medicale, in special ventilatoare.