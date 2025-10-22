Synology DS225+ este un NAS accesibil cu două bay-uri în care se pot monta HDD-uri de la terți

Synology DS225+ este un model nou dintr-o gamă accesibilă cu două bay-uri. Din experiența noastră cu Synology, un astfel de NAS este ideal pentru cei care au nevoie de o soluție simplă de backup și nu se pricep foarte bine la această ramură a tehnologiei.

NAS-ul este un gadget care îți poate face viața mult mai ușoară sau chiar ți-o poate salva, dacă ne gândim la principala lui activitate: backup-ul datelor. Oricine lucrează cu informații sensibile ar trebui să aibă un NAS acasă.

Chiar și dacă acele date sensibile sunt, de fapt, poze adunate în 20 de ani, un NAS precum Synology DS225+ îți oferă liniștea că nu vei pierde niciun moment prețios. Modelul de față vine cu două bay-uri, ceea ce înseamnă că poți folosi două HDD-uri sau SSD-uri, inclusiv modele de la terți, și să configurezi fie un RAID 1 pentru siguranța datelor, fie un RAID 0 pentru performanță sporită. Această flexibilitate îl face potrivit atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru micile birouri.

Instalarea este extrem de simplă: odată ce ai montat unitățile de stocare, Synology DS225+ te ghidează pas cu pas prin configurarea software-ului DiskStation Manager (DSM), care este unul dintre cele mai prietenoase sisteme de operare pentru NAS-uri. DSM nu doar că permite gestionarea fișierelor și a backup-urilor, dar oferă și aplicații suplimentare pentru streaming media, acces remote sau sincronizarea datelor între dispozitive.

Performanța este surprinzător de bună pentru un model din segmentul accesibil. Transferurile de fișiere sunt rapide, iar accesul la date este stabil, fără blocaje, chiar și atunci când NAS-ul este folosit de mai mulți utilizatori simultan. În plus, consumul de energie este redus, ceea ce îl face potrivit pentru funcționare 24/7 fără costuri mari la electricitate.

Synology DS225+ folosește un procesor Intel Celeron J4125, un model quad-core la 2.0 GHz, cu boost până la 2.7 GHz. Integrează și o grafică Intel UHD Graphics 600, care permite accelerare hardware pentru anumite aplicații multimedia. Chiar dacă nu este cel mai nou procesor, acesta este potrivit pentru uzul casnic și pentru activități de backup sau streaming ușor.

Pe partea de memorie, DS225+ vine cu 2 GB RAM DDR4, suficient pentru utilizare de bază. Totuși, pentru sarcini mai complexe sau mai mulți utilizatori simultan, poate fi extins până la 6 GB. Din acest motiv, recomandarea rămâne pentru utilizatori casnici sau începători în domeniul NAS-urilor.

La capitolul conectivitate, dispozitivul oferă un port RJ-45 de 2.5 GbE și un port RJ-45 de 1 GbE, plus două porturi USB 3.2 Gen1. Capacitatea maximă de stocare este de 40 TB, adică poți monta două HDD-uri de 20 TB fiecare.

Sistemul de operare este DSM, unul proprietar Synology și evident închis. DSM oferă servicii de backup, partajare fișiere, sincronizare, colaborare și chiar gestionare a echipamentelor de supraveghere. Este unul dintre cele mai bine optimizate și prietenoase sisteme pentru NAS-uri, iar odată cu actualizarea la versiunea 7.3, compania a renunțat la politica de a permite doar HDD-uri Synology, astfel încât acum se pot folosi și modele de la alți producători.

Pe scurt, Synology DS225+ oferă un echilibru excelent între accesibilitate, simplitate și funcționalitate. Dacă vrei să-ți protejezi datele importante, să le accesezi de oriunde și să ai un gadget care face managementul digital mai ușor, acest model merită cu siguranță atenția ta. Este ideal pentru uz casnic, pentru tine și familia ta. Totuși, dacă plănuiești o infrastructură mai complexă, cu mai mulți utilizatori simultan, sarcini de virtualizare sau stocare masivă, ar fi bine să te orientezi către un model superior din gama Synology Plus.

L-am gasit la Vexio la 1900 lei.