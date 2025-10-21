Arena IT

Redmi K90 Pro are un difuzor BOSE amplasat lângă camerele foto

Redmi K90 Pro este un nou telefon care se va lansa în doar câteva zile, însă mi-a atras atenția la el difuzorul BOSE amplasat lângă camerele foto. M-a dus imediat cu gândul la ZTE Nubia Music.

Nu prea vorbesc despre toate lansările de telefoane chinezești, mai ales de cele din China, dar telefonul ăsta are ceva aparte. Pe lângă platoul camerelor foto inspirat de la Apple (wow, cine se aștepta), Redmi K90 Pro are și un difuzor generos de la BOSE.

Pe lângă asta va veni și într-o varianță cu un material denim pe partea din spate. Sunt curios cum va rezista în timp. Telefonul va fi un flagship dotat cu Snpadragon 8 Elite Gen5, baterie de 7000mAh, încărcare la 100W și  niște camere foto destul de bune.

Va fi lansat peste doua zile.

