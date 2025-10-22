YOXO deschide un magazin cu telefoane recondiționate

YOXO a lansat un magazin online cu telefoane și gadget-uri recondiționate – reconditionate.yoxo.ro. Ideea e simplă: dispozitive de bune, la prețuri mai mici și cu impact redus asupra mediului. Magazinul este realizat împreună cu Recommerce, o companie specializată în reciclarea și recondiționarea telefoanelor din Europa.

Telefoanele mobile pot fi cumpărate de oricine, indiferent de rețea, iar modelele disponibile acoperă cam tot ce e popular acum – inclusiv iPhone 16 și Samsung Galaxy S25. Fiecare telefon e verificat, certificat și are o garanție de doi ani. Practic, arată și funcționează aproape ca unul nou, doar că plătești semnificativ mai puțin.

Recommerce se ocupă de livrare, service și suport, ceea ce face experiența de cumpărare destul de simplă și clară. În plus, alegând un telefon recondiționat reduci poluarea și consumul de resurse – un gest mic, dar cu efect real.

Nu e o idee rea ce au făcut cei de la YOXO, dar cred că mai bine s-ar fi aliat cu Flip, din punctul meu de vedere.