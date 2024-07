Non Tech Zone: Ochelarii de soare Gunnar VERTEX ONYX

A trecut ceva vreme de când nu am mai folosit tag-ul No Tech Zone, dar cred că e momentul să îl readuc la viață. 🙂

De data aceasta vă scriu despre o pereche de ochelari soare de la Gunnar: VERTEX ONYX. Cred că mai corect ar fi să le spun ochelari de caniculă, că i-am comandat în timpul codului roșu, dar rămânem cu denumirea oficială.

Despre Gunnar România am mai scris aici pe blog, mai ales că am oferit și cadou câteva perechi de ochelari de protecție, iar pentru unul am primit și un fan review… Avem și un cod de reducere (arenaIT) care vă oferă un discount de 15% pe site-ul Gunnar România, pentru orice achiziție, indiferent că discutăm despre modele de protecție sau de soare. Codul nu poate fi cumulat cu o altă promoție activă.

Revenind la subiectul articolului – care nu se vrea un review – taman când vipia era mai mare și aveam de umblat prin oraș sau pe la serviciu, am rămas fără ochelarii mei de soare pe care îi foloseam și la șofat. Unde mai pui că vine și vacanța, iar necesitatea lor devine și mai importantă!

Așa că am pus mâna pe telefon, am verificat ce au în stoc cei de la Gunnar România și am ales perechea asta. Prețul întreg este de 289 Lei, iar după aplicarea codului arenaIT, a devenit 245,65 Lei. Mi se pare un preț corect pentru o pereche de ochelari de calitate. Lentilele cu anvergură mare creează un câmp vizual panoramic, neobstrucționat, iar pernuțele pentru nas curbate asigură confortul prin distribuirea egală a greutății. Ramele din policarbonat, prelucrate cu ultimele tehnologii, oferă durabilitate și flexibilitate, iar lentilele patentate GUNNAR filtrează lumina albastră emisă de ecranele digitale și razele UV.

I-am folosit deja de ceva vreme și pot spune că nu m-au dezamăgit. Singurul minus este dat de faptul că sunt cam înguste pentru tipologia de față pe care o am eu, dar este o chestie subiectivă. Așa că vi-i recomand, dar puteți să aruncați un ochi (sic!) și peste celelalte produse de la ei, iar codul de reducere (arenaIT) vă oferă un discount de 15%!