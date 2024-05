Ochelarii de protecție Gunnar: review de la fani

Parte din give-away-ul de la Gunnar a fost și o rugăminte: câștigătorii să pregătească un scurt review. A fost o rugăminte, nu o cerință, dar Daniel Bis preluat ideea, iar rândurile de mai jos îi aparțin.

Eu am primit o pereche de ochelari de Protectie Calculator Gunnar VERTEX ONYX.

Un scurt review foarte sincer si corect despre ochelari:

Cutia este universala (probabil la fel pentru toate perechile sau poate doar pentru perechile demo) si in acelasi timp simpla (doar o eticheta tiparita cu detalii, pe post de sigiliu, iti spune ce model se afla in interior)

In interior am gasit:

– ochelarii

– o husa

– o carpa de sters ochelarii

– un servetel umed

O saptamana am incercat sa ii port peste tot: la calculator, in casa, afara, in masina … mai putin la culcare.

Si sincer am ramas impresionat de ei, efectiv mi se par mai buni decat ochelarii mei de vedere cu protectie de calculator (am avut 3 perechi pana acum, dintre care una am pierdut-o).

Sunt mai comozi, desi ochelarii mei de vedere sunt mai usori (cu rama de Titan)

Desi au o usoara dioptrie de +0.2, mi se par mai „tari” decat ochelarii mei de vedere care sunt +0.5.

Am testat ochelarii si la colegii de munca (aproximativ 40 de persoane) si mai mult de jumatate au ramas foarte impresionati ca vad atat de clar si luminos. Vreo 5 au fost mai rezervati si vreo 10 nu au fost multumiti, dar aveau dioptrii mai mari de la +1.5 in sus sau cu minus. Am intalnit si o persoana tanara si fara nici o problema de vedere care a declarat ca vede mai prost.

Concluzii:

– extraordinar de buni pentru cei care lucreaza mult la calculator si au mici probleme de vedere, pana in +0.5/+1.0. Pentru cei care nu au probleme de vedere recomand gama Natural (care nu au nici un fel de dioptrie, fata de restul care au +0.2) sau gama cu dioptriile necesare, de la +1.0 la +3.0

– la condus sunt la fel de buni pe timpul zilei ca niste ochelari de sofat (nu i-am testat si pe timpul noptii)

– in timpul zilei, in exterior ai impresia ca vezi mai frumos, luminos (dar nu de un stralucitor care sa te orbeasca) si mai clar (4K HDR fata de FHD fara HDR). Cand ii dai jos ai impresia ca lumea inconjuratoare este mai mohorata/plumburie (serios, nu e o metafora).

– la inceput ai o usoara senzatie de confuzie/ameteala, dar te obisnuiesti repede

– purtarea pe timp lung si neintrerupt, da o senzatie usor ciudata dupa ce ii dai jos (de parca te trezesti la o realitate rece si neplacuta)

Pro:

– usori

– plastic de calitate

– bratele sunt flexibile, atat cat trebuie, nici prea mult, nici prea putin

– lentilele par calitative

Contra:

– cutia a venit usor botita (cutia este dintr-un carton moale si subtire ce nu a rezistat prea bine la transport, dar nu a afectat produsul). Multumesc SameDay … cu livrare in vreo saptamana (poate ar trebui sa isi schimbe numele in NextWeek)

– ar fi fost utila o carcasa solida de protectie (buna pentru transport). In poze apare ceva de genul asta, dar eu nu am primit nimic si nici in descriere/prezentare nu se face referire la acest lucru. La alte modele mai scumpe am vazut ca e specificat acest lucru „Carcasa de protectie solida”

– pe lentila stanga (in partea de sus-stanga) este printat mic numele Gunnar (uneori cand te uiti cu coada ochiului, ai impresia ca lentila e murdara). Ar fi fost mai bine sa o printeze pe rama.

– uneori (foarte rar), in anumite conditii am avut probleme mici de interferenta cu reflexiile de la alte obiecte.

Pentru cei care nu aucâștigat, dar au nevoie de astfel de ochelari, vă punem la dispoziție un cod de reducere (arenaIT) care vă oferă un discount de 15% pe site-ul Gunnar România, pentru orice achiziție. Codul nu poate fi cumulat cu o altă promoție activă.