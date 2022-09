Ce faceti ca sa reduceti consumul de energie? Iata cateva idei

Cum va spuneam, sunt vremuri tulburi pe partea de energie, fie ca vorbim despre energie electrica sau gaz. Insa fiecare dintre noi putem face ceva sa ne fie, tot noua, mai bine pe viitor. Sa va spun ce am facut eu.

Cand am proiectat casa in care ne-am mutat recent, despre care tot promit ca imi fac timp sa va spun mai multe, am gandit-o din start pe ideea de eficienta energetica. Am plecat de la principiile de casa pasiva pentru ca m-am gandit ca pe viitor energia nu va mai fi atat de ieftina si ca noi vom imbatrani si nu vrem sa avem o casa ca pe o corvoada. Acum asteptam sa vedem roadele, insa primele semne (pentru ca am incalzit casa intr-o luna de iarna) sunt bune.

Pe scurt, deocamdata, ce inseamna asta? Pai izolatie foarte buna, panouri solare pentru apa calda, panouri fotovoltaice, sistem de ventilatie cu recuperare de caldura si geamuri eficiente energetic. Totul orientat spre soare.

Toate astea, si multe altele, au fost pe lista noastra. Deocamdata nu am reusit sa implemetam toate sistemele de mai sus, dar le avem pregatite. Avem totusi panourile solare pentru apa calda, motiv pentru care ne cand ne-am mutat (aproape 5 luni) am consumat DOAR 1 metru cub de gaz pentru a suplini nevoia de apa calda menajera.

Urmeaza panourile fotovoltaice, pe care vom face un efort sa le cumparam in urmatoarea perioada si speram sa le putem monta in primavara. Cu ajutorul lor vom deveni aproape independenti energetic. Si, poate la anul, sistemul de ventilatie cu recuperare de caldura.

Toate acestea costa destul de mult la inceput dar ofera confort fizic, psihic dar si financiar. Iar amortizarea, in conditiile in care energia se tot scumpeste, se va face tot mai repede.

Asadar, voi ce ati facut pentru a reduce consumul si a deveni mai eficienti? Becurile cu LED nu mai sunt de multa vreme o metoda de eficientizare, pentru ca sunt cam singurele de pe piata.

V-ati gandit ca atunci cand renovati casa sa nu puneti 10 cm de polistiren ci 15? V-ati gandit sa nu va mai faceti bransament la gaz ci sa mergeti pe o pompa de caldura? Va propuneti sa reduceti termostatele cu un grad?