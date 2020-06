ASUS ROG Strix Go 2.4 review: căști bune pentru lucrul de acasă

Chiar dinaintea începerii stării de urgență, am început să lucrez exclusiv de acasă. Munca mea presupune, pe lângă programare, și destul de multe teleconferințe. Și pentru că, cel puțin înainte de toată nebunia, lumea se aștepta să fie liniște în convorbire atunci când ești acasă, am căutat niște căști cu anulare de zgomot.

De asemenea, am vrut neapărat să fie niște căști fără fir, pentru că m-am săturat să mă ridic de la laptop și să trag totul după mine. 😀 Așa am ajuns la ASUS ROG Strix Go 2.4, niște căști wireless marketate ca fiind „de gaming”.

Specificații ASUS ROG Strix Go 2.4

Eu nu sunt nici gamer nici streamer, așa că am văzut dincolo de apelativul acesta și luat din specificații ceea ce a contat pentru mine: anularea de zgomot, până la 25 de ore de folosire și conexiune wireless pe 2.4 GHz – adică range mare. Cam asta a fost ceea ce a contat pentru mine.

Însă căștile au mult mai multe lucruri interesante „în mânecă”. Așa că le voi enumera într-o ordine complet aleatoare:

Le poți atașă un microfon cu mufă jack (vine în pachet) însă au și microfon integrat

Merg atât pe wireless cât și pe fir (jack de 3.5 mm) și au un cablu în pachet

Tot în cutie ai și o carcasă pe care o poți folosi pentru depozitare și transport în siguranță

Căștile merg și cu PS4 sau Nintendo Switch

Conexiunea la PC se face printr-un dongle USB-C, însă ai și un adaptor USB-C -> USB – A în pachet

Cum funcționează? Cum reduc zgomotul?

Cum vă spuneam, le-am folosit destul de mult pentru munca de zi cu zi, în call-uri. De multe ori persoanele cu care vorbeam mă întrebau dacă mai sunt pe fir, pentru că atât de adâncă era liniștea de pe fundal. Atunci când vorbești căștile au în continuare o oarecare atenuare de zgomit și, de exemplu, reușesc să elimine zgomotele create de scrisul la tastatură sau click-urile mouse-ului. În același timp, cântecele păsărelelor nu este recunoscut sistemul AI și trec liniștite mai departe.

Le-am mai folosit și pentru a înregistra o parte din podcasturile săptămânale cu știri despre mașini electrice. Pentru referință vi-l recomand pe cel de mai jos.

În plus, am făcut și un test dedicat pentru fiecare funcție de reducere a zgomotului din aplicația Armory Crate.

Aplicația ARMORY CRATE îți permite să faci diferite reglaje de sunet și să ajustezi nivelul anulării de zgomot. De asemenea, din ea poți vedea câtă bateria mai ai și dacă există un firmware nou pentru ele – din păcate, pentru ale mele era un firmware nou dar nu am reușit nici cum să îl folosesc.

Tot din aplicație poți să activezi și virtual surround, o funcție care ar trebui să simuleze un sistemul 7.1. Eu n-am sesizat vreo diferență notabilă la activarea aceste funcții.

Pot să vă confirm că bateria ține câteva zile. Căștile au și o aplicație, despre care o să vă vorbesc puțin mai jos, și din care poți seta un timp după care acestea intră în stand-by dacă nu sunt folosite. Eu am mers pentru 30 de minute.

Și, referitor la partea de stand-by, mi-ar fi plăcut să le pot scoate din stand-by prin apăsarea butonului de pe ele care face, de obicei, play-pause. Însă nu se poate, trebuie să le oprești și să le pornești de la butonul dedicat.

Mai pot să vă mărturisesc și că range-ul e destul de mare. Am reușit să le folosesc la vreo 15 metri de laptop – practic am ieșit din casă, distanță străpunsă șî de câteva ziduri de carămidă cu grinzi de beton. Cred că pe linie dreaptă merg și mai mult.

Și, la final, vă mai spun și că deși nu sunt gamer, am un PlayStation 4 PRO pe care mă joc (extrem de) ocazional. Așa că le-am testat și pe acesta și au mers din prima, fără setări sau bătăi de cap.

Concluzie, preț și disponiblitate

În concluzie, ASUS ROG Strix Go 2.4 sunt niște căști bune. Eu nu le-aș „limita” doar la gaming. Sunt foarte bune pentru audio și înregistrări. Bateria ține mult și sunt destul de comfortabile. Însă, chiar și așa, eu încep să le „simt” destul de tare după vreo 2 ore de folosire.

Căștile le găsiti la PCGarage la prețul de 740 lei.