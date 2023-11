Tesla va produce un model de 25.000 euro in Germania

Tesla are in plan sa construiasca un model ieftin in Germania. Noul model va costa 25.000 euro si se va produce langa Berlin. Tesla a refuzat sa comenteze informatia, iar sursa doreste sa ramana anonima.

Pretul mediu platit pentru o masina electrica in Europa in prima jumatate din 2023 a fost de 65.000 euro, conform JATO Dynamics. Este clar ca sunt scumpe si nu toti isi permit o astfel de masina. De aceea modele precum Spring sau Zoe se vand ca painea calda.

Ca idee, pretul mediu in China pentru o masina electrica este de 31.000 euro. Tesla trebuie sa vina cu ceva foarte bun la banii astia. Probabil va fi o masina de dimensiuni mici.

Asteptam anuntul oficial, este clar ca ne apropiem de aceasta veste.