Thunderbolts a explodat pe Disney+: Anti-eroii Marvel promit să te țină cu sufletul la gură!

Marvel Studios a făcut-o din nou! După ce a cucerit sălile de cinema și a primit un impresionant 88% pe Rotten Tomatoes, Thunderbolts aterizează acum pe Disney+ și promite să-ți strice complet rutina de seriale și filme.

Dacă ai crezut că eroii Marvel sunt întotdeauna cei buni, pregătește-te să râzi, să te sperii și să te întrebi cum de acești anti-eroi supraviețuiesc unei misiuni care ar fi fatală chiar și pentru un supererou adevărat.

În centrul acțiunii se află echipa Thunderbolts: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster și John Walker – un grup mai eclectic ca un playlist de hituri random. Sub îndrumarea misterioasei Valentina Allegra de Fontaine, aceștia trebuie să-și înfrunte trecutul, traumele și personalitățile complicate, într-o misiune ce e mai tensionată decât Wi-Fi-ul tău în metrou.

Florence Pugh, Sebastian Stan și Julia Louis-Dreyfus (da, Elaine Bennes din Sienfeld) se alătură distribuției impresionante, iar regizorul Jake Schreier și producătorul Kevin Feige asigură că nu vei avea timp să respiri între scenele de acțiune. Așadar, dacă vrei umor, dramă și anti-eroi în stare pură, Thunderbolts e noul tău guilty pleasure pe Disney+.

Ce zici, o să îl urmărești?

