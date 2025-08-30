Arena IT

Ia rovinieta cât e ieftină, neamule!

| 2 Auto

Hai, hai, nu mai sta pe gânduri!

Rovinieta se scumpește din septembrie, și nu glumim — creșteri de până la 78%! Dacă ai mașină, fie că o scoți la plimbare sau o ții în garaj, acum e momentul să-ți faci vignieta, cât încă e la preț bun.

Zicem asta din proprie experiență: am făcut rovinieta chiar și pentru a doua mașină, deși nu plănuim drumuri luna asta. De ce? Ca să prindem prețul mic, frate!

Noile tarife intră în vigoare de la 1 septembrie – adică de luni – și afectează toate categoriile de vehicule. Așa că, dacă vrei să economisești niște bănuți, nu mai amâna! Intră pe site-ul CNAIR sau folosește aplicațiile autorizate și ia-ți rovinieta cât e ieftină!

  1. vlad_dsc a zis

    Am reînnoit-o zilele trecute, bine, mai are cam 1 lună până expiră, începând de la finalul lunii septembrie valabilitate. 140 Ron costul pe 1 an.

    • Vio a zis

      Cum ai reușit să faci? Mie aplicația și site-ul îmi dă eroare că am încă vinieta valabilă până în Octombrie

