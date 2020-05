Tony Hawk’s Pro Skater 1 si 2 Remaster anuntate oficial

Nu m-au atras niciodata simulatoarele sportive in mediul virtual, dar cu toate acestea Tony Hawk’s Pro Skater 3 l-am jucat zile la rand fara sa ma plictisesc.

Primul titlu Tony Hawk’s Pro Skater a fost lansat in 1999 si a generat o franciza care cu titlurile lansate in ultimii ani nu a reusit sa faca altceva decat sa dezamageasca tot mai mult fanii genului.

Anul acesta insa e posibil ca seria sa renasca, iar in septembrie vor fi lansate primele doua titluri sub forma de pachet – Pro Skater 1+2 – ambele refacute de la zero. Pretul pachetului va fi de 40 de euro pentru varianta standard si 50 de euro pentru varianta Deluxe. Va exista si o versiune Collector’s Edition, unde pe langa jocuri veti primi si o placa de skateboard. Pentru aceasta versiune pretul nu este cunoscut inca. Ceva important de mentionat: nu vor exista microtranzactii.

Pachetul va fi disponibil pentru Xbox One, PS4 si PC prin intermediul platformei Epic Games Store.