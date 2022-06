Toti producatorii de smartphone-uri au fost in scadere in Q1 2022 cu exceptia lui…

In Q1 2022, piata s-a dus in jos. Toti producatorii au inregistrat vanzari mai slabe in comparatie cu Q1 2021. Doar doi producatori au avut o crestere in perioada aceasta.

Conform graficului de la Counterpoint, shipment share-ul a scazut la toata lumea, mai putin realme si Apple. Se vede clar, nu va mai explic eu. Dar cresterea brandului pe piata este cu totul altceva, iar aici singurii care au avut succes sunt realme.

Si pentru asta au trimis un comunicat in care se lauda cu aceasta reusita pe piata din Europa.

În Europa, realme a reușit performanța de a intra în top 10 producători în anul 2021 pe primul trimestru, iar în 2022, tot în primul trimestru, compania a înregistrat un record și a ajuns în top 4 producători. realme trece printr-o creștere substanțială și stabilă în Europa, fiind singurul brand care a rămas pe plus.

Timp de două trimestre consecutiv, din Q4 2021 până în Q1 2022, realme își consolidează poziția a 4-a pe piața europeană și menține o rată de creștere de 177% în Q1 2022, pe fondul declinului global de smartphone-uri, conform raportului Canalys din luna mai 2022

În anul 2021, realme a fost brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere din Europa, cu o rată de creștere anuală uimitoare de 518%

realme a lansat cu succes primul său flagship premium, GT 2 Pro, la MWC 2022. Succesul seriei GT 2 la MWC 2022, a fost evidențiat prin design-ul unic și prin materialele folosite.

Cam asta a fost stirea…comunicat de presa trimis de realme.