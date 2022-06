Trei jocuri cu Ray Tracing si DLSS, perfecte pentru notebook-uri

Laptop-urile de gaming au vazut vanzari record in ultimii ani. Nu doar pandemia a accelerat vanzarile de laptop-uri (portabilitate etc) dar si criza de placi video. Este mai ieftin sa te joci pe un laptop decat sa-ti faci un PC de gaming. De aceea va recomand trei jocuri cu DLSS si Ray Tracing pe care sa le incercati pe laptop.

Noi am testat o multime de laptop-uri de gaming de la Acer, ASUS si MSI. Ei sunt partenerii nostri de incredere si putem testa regulat produse de la ei. De aceea ne-am putut forma o parere foarte clara despre tot ce inseamna gaming in 2022 pe laptop, cum functioneaza noile placi Nvidia si care mai este experienta in general.

Stiti si de la mine ca in urma cu cativa ani, cred ca acum 4 ani, am renuntat la desktop si am trecut pe laptop de gaming. Am avut un ASUS ROG bine echipat pe care l-am conectat la 2 monitoare.

Problema a fost ca dupa o perioada lunga de utilizare se incalzea prea tare si facea un zgomot mult prea puternice. Am revenit la desktop, plus ca trebuia sa mai testez din cand in cand si ssd-uri sau alte componente pentru desktop.

Situatia s-a schimbat, iar laptop-urile de gaming au devenit si mai bune. In situatia pe care o avem in prezent, un laptop de gaming este o solutie ideala ca sa poti lucra de acasa sau sa te joci. Sunt puternice, usoare, compacte si nu se mai incing. Dar aici o sa pun asterix pentru ca sunt unele care inca se incing, dar daca iti alegi un laptop corect cu procesor AMD nu o sa ai probleme. Ai auzit Intel?

Daca ar fi sa va recomand 3 laptop-uri de gaming cu care sa va faceti treaba in urmatorii 3-4 ani, care sa tina la gaming si la editare foto-video sau alte activitati mai intense ce necesita putere calcul:

Din pacate cu NVIDIA GeForce RTX 3070Ti sunt doar 6 modele. Am ales aceasta placa video pentru ca este excelenta la toate capitolele. Nu este nici overkill precum cele din seria 3080 si nici nu poti spune ca e prea slaba si ca nu face fata. Este o placa echilibrata, puternica si pentru care pot garanta chiar eu.

Personal am un RTX 3070 pe desktop si n-am gasit joc care sa nu ruleze pe detalii grafice maxime in QHD. Pe laptop nu este nici o diferenta.

Ideea este ca daca alegi un laptop precum cele mai sus, care costa in jur de 8000 lei, primesti tot ce ai nevoie: procesor de top, placa video de top, memorie RAM multa si de ultima generatie, stocare rapida si multa, un ecran foarte rapid si de calitate, portabilitate, silentiozitate si foarte multa putere de calcul.

Daca ai alege un desktop la aceeasi bani nu vei primi aceeasi performanta. Daca nu ma credeti puteti incerca sa configurati voi pe PC Garage un sistem la 8000 lei sa vedem ce iese.

In fine. Noi vorbeam despre jocuri si am ajuns sa o dam in altele. Deci, vreau sa stiti ca sunt trei jocuri foarte misto pe care vi le recomand in vacanta asta de gaming, daca aveti deja un laptop sau chiar PC cu RTX 3xxx la bord si puteti rula Ray Tracing sau DLSS.

Alex a avut ocazia sa testeze DLSS pe RTX 3050 si a ramas impresionat de ce poata placa respectiva cand activezi tehnologia. DLSS te ajuta sa rulezi cu mai multe FPS-uri atunci cand placa video nu mai face fata. Totul se intampla prin upscalling si tehnologie AI. Tu nici nu iti vei da seama ca imaginea are o rezolutie mai slaba pentru ca AI-ul compenseaza. Dar poti avea cu pana la 50% mai multe FPS-uri in felul asta.

Si un joc bun in care sa incerci DLSS este Shadow of the Tomb Raider, care are o grafica foarte buna si care solicita destul de mult placa video. Daca simti ca PC-ul tau nu face fata, activezi DLSS si scapi de griji.

De asemenea, un alt joc care vi-l recomand este Deathloop, pe care l-am jucat recent si care are o grafica neasteptat de buna. Jocul merita rulat si terminat, gameplay-ul este foarte bun. Tehnologiile Nvidia ruleaza bine si in acest titlu.

Iar ultimul joc este Minecraft. Daca vreti sa experimentati Ray Tracing atunci Minecraft va poate oferi o experienta incredibila. Mi se pare ca este cel mai bun joc cu Ray Tracing de pana acum. In versiunea de Windows puteti gasi harti special pregatite si gratuite, fiecare harta prezentand o poveste diferita. De la vizitarea templelor antice si rezolvarea de puzzle-uri pana la calatoriile prin portaluri pentru a vizita diferite lumi.

CP2077 este un alt titlu bun si cu poveste misto in spate care merita jucat cu Ray Tracing si setari grafice pe ultra. Iar pentru asta ai nevoie de un laptop potent precum cele mai sus mentionate.

Chiar daca DLSS si Ray Tracing sunt cele mai populare tehnologii de la Nvidia, mai exista si altele la fel de bune. Reflex este solutia cea mai buna de a avea o experienta fara lag, iar asta inseamna timpi de reactie mai buni, in special in jocurile competitive si pe ecranele care au de la 144Hz in sus.

Reflex reduce dinamic latenta sistemului combinand optimizarea placii video cat si pe cea a joculi. Cu Reflex on poti avea o latenta cu pana la 50% mai mica. Si impreuna cu G-Sync de pe monitoarele compatibile, vei avea o experienta uimitoare, fara „ruperea” imaginii, tremurat sau latenta la intrare.

Jocuri cu DLSS si Ray Tracing sunt multe iar la o simpla cautare pe net gasiti o lista intreaga. Deoarece Ray Tracing este prezen in motoarele grafice, iar tehnica devine din ce in ce mai populara, nu toate implementarile sunt perfecte sau merita mentionate. Dar de obicei, titlurile mari sau cele mai populare folosesc tehnologia foarte bine. Astfel, te poti bucura de o imagine mai buna, iar daca nu poti face asta atunci macar sa ai multe FPS-uri la o calitate cat mai buna prin DLSS.