Tot ce trebuie să știi despre: cum îți faci un playlist cu ajutorul AI și îl imporți în Spotify

De când au apărut asistenții AI mă tot joc cu ei cu tot felul de taskuri mai complicate sau mai simple, cu care aș pierde eu prea mult timp, dar pe care ei le pot procesa extrem de rapid.

Spr exemplu, când am avut de analizat ofertele DIGI (cea actuală) și Orange (cea propusă pentru portare), despre care am scris aici, am ales să îl las pe Copilot să facă asta și l-am și rugat să recomande ce ar trebui să aleg. Bine, asta cu rugatul era mai mult pentru a vedea motivele pentru care recomandă ceva, pentru că, odată comparate ofertele, îmi era clar pe care o voi alege. 🙂

Ei bine, de data asta am zis să merg un pas mai departe și să îi dau câteva melodii pe care le aveam în lista mea de Liked Songs pe Spotify și să îi cer o listă completă cu melodii similare sau complementare, pe care să le import ulterior direct în contul meu pentru a le asculta când merg la alergare.

Pentru mine, playlisturile sunt o parte esențială a alergării sau antrenamentului, mai ales că nu sunt deloc fanul alergării. 🙂 Ei bine, dacă tot trebuie să o fac, pentru săntate, măcar să ascult muzică faină și antrenantă, nu? Doar că mi-e tot timpul lene să caut manual melodii, așa că le pun pe lista de Liked Songs, de unde tot uit să le mut (pentru că mai am și alte melodii acolo – pentru zbor, pentru citit, pentru lucru etc.).

Doar că am descoperit că acum le poți genera rapid cu ajutorul inteligenței artificiale. Nu mai e nevoie să pierzi timp selectând manual melodiile: un simplu prompt rezolvă totul. Tot ce am avut de făcut a fost să îi dau câteva exemple de melodii de acolo și să îl pun să le caute, să creeze o listă la care să adauge și alte melodii similare sau complementare și să îmi ofere specificații pentru a le importa direct în contul meu de Spotify:

Fă o listă de melodii pentru jogging care să includă Till I Collapse, Do It To It, Remember the Name de la Fort Minor și For the 1st Time de la DJ Andi. Adaugă și alte melodii asemănătoare. Fă lista disponibilă pentru import în Spotify.

În câteva secunde, AI-ul returnează o listă completă cu piese energice, precum Eminem – Till I Collapse, Fort Minor – Remember the Name, Macklemore – Can’t Hold Us, Avicii – Levels sau Swedish House Mafia – Don’t You Worry Child. Practic, obții un playlist gândit special pentru alergare și motivație. Sau pentru ce vrei tu, că poate ai nevoie de unul pentru o excursie în Anzi, una pentru nuntă, ca să nu mai dai bani pe DJ sau una pentru soacră, când vine acasă la tine (aici ar fi variațiuni – vrei o listă pe placul ei sau ceva de genul Trash Metal, să plece mai repede 😛 ).

După ce ai generat lista, dacă esti comod ca mine, vei urma pașii de mai jos:

Copiază lista generată de AI (apropo, eu am folosit de data asta Grok).

Deschide Notepad (sau orice editor simplu de text) și apasă Ctrl+V pentru a lipi lista.

Salvează fișierul ca Jogging by Grok.txt (sau alege ce nume dorești).

Intră pe TuneMyMusic (tunemymusic.com) sau Soundiiz (soundiiz.com).

Alege opțiunea Import from file/text și încarcă fișierul .txt sau lipește direct lista acolo.

Conectează contul Spotify și acordă permisiunile.

Denumește playlistul (ex. Jogging by Grok).

Confirmă importul – playlistul apare imediat în Spotify (eu am făcut totul de pe laptop, deci l-am văzut imediat în aplicație, dar și pe smartphone).

Pentru cei mai avansați, AI oferă și alternativa cu cod (Python + Spotipy):

Copiază lista din AI și salveaz-o în Notepad sub numele Jogging by Grok.txt (sau alege ce nume dorești).

Instalează Spotipy.

Creează aplicație Spotify în Spotify Developer Dashboard și ia Client ID, Client Secret și setează http://localhost:8888/callback ca redirect URI.

Pregătește scriptul Python care citește Jogging by Grok.txt, caută melodiile și creează playlistul:

import spotipy

from spotipy.oauth2 import SpotifyOAuth

CLIENT_ID = „YOUR_CLIENT_ID”

CLIENT_SECRET = „YOUR_CLIENT_SECRET”

REDIRECT_URI = „http://localhost:8888/callback”

USERNAME = „YOUR_SPOTIFY_USERNAME”

SCOPE = „playlist-modify-public”

sp = spotipy.Spotify(auth_manager=SpotifyOAuth(

client_id=CLIENT_ID,

client_secret=CLIENT_SECRET,

redirect_uri=REDIRECT_URI,

scope=SCOPE,

username=USERNAME

))

with open(„playlist.txt”, „r”, encoding=”utf-8″) as f:

songs = [line.strip() for line in f if line.strip()]

playlist = sp.user_playlist_create(USERNAME, „Jogging Power Playlist”, public=True)

playlist_id = playlist[„id”]

track_ids = []

for song in songs:

res = sp.search(q=song, type=”track”, limit=1)

if res[„tracks”][„items”]:

track_ids.append(res[„tracks”][„items”][0][„uri”])

if track_ids:

sp.playlist_add_items(playlist_id, track_ids)

print(„Playlist link:”, playlist[„external_urls”][„spotify”])

Rulează scriptul (se deschide un browser pentru login și autorizare).

Playlistul e creat și apare direct în aplicația Spotify pe Windows și pe telefon.

Rezultatul e instant, cel puțin în prima variantă, că nu sunt atât de tehnic încât să încerc varianta doi. 🙂