OPPO lansează în România seria Reno14

OPPO a anunțat lansarea oficială în România a noii serii de smartphone-uri Reno14, formată din modelele Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno14 FS 5G.

Noua gamă aduce funcții AI avansate pentru fotografie, productivitate și traducere în timp real, alături de un design distinctiv Iridescent Mermaid, inspirat de estetica „mermaidcore”.

Reno14 5G este echipat cu un sistem foto cu trei blițuri, inclusiv un modul dedicat camerei telephoto, și o cameră de 50MP cu zoom 3,5x. Modelele F și FS 5G dispun de două blițuri și camere optimizate pentru portrete. Toate telefoanele oferă funcții AI precum AI Livephoto 2.0, AI Editor, AI Eraser, AI Call Translator și AI VoiceScribe.

La nivel de hardware, Reno14 5G vine cu procesor MediaTek Dimensity 8350, iar modelele F și FS 5G cu Snapdragon 6 Gen 1. Toate dispun de ecrane AMOLED sau IPS cu refresh de 120Hz, baterii de 6.000mAh și încărcare rapidă SUPERVOOC.

Seria Reno14 este disponibilă în România începând cu 3 septembrie, prin partenerii Altex, Digi, eMAG, Orange, Vodafone și pe oppostore.ro, cu oferte speciale de lansare.