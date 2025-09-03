Rezultate sondaj: Veți amâna achizițiile tech în perioada următoare, având în vedere situația financiară din țară?

Săptămâna trecută v-am întrebat dacă veți amâna achizițiile tech în perioada următoare, având în vedere situația financiară din țară, iar acum a venit momentul să aflăm și rezultatele.

Ei bine, deloc surprinzător, aș spune, 64% dintre voi ați răspuns că da, iar cei care nu o vor face sunt cam la egalitate cu cei care nu aveau în plan astfel de achiziții.

De ce nu e deloc surpinzător? În primul rând, pentru că românii au apetență pentru gadgeturi scumpe – vezi la smartphone-uri – și astea s-au scumpit oricum de la an la an. Acum, cu noile cote de TVA, cu amenințarea pierderii joburilor, era normal să vedem anumite restrângeri.