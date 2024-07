Tot ce trebuie să știți despre: cum am folosit un SD card ca memorie internă pe un laptop cu Windows 11

V-am povestit acum o lună despre cum am făcut update la Windows 11 pe un Microsoft Surface Go (1st edition), în condițiile în care hardware-ul nu este compatibil cu acest sistem de operare. Doar că taman acel hardware m-a obligat la un alt workarround (sau giumbușluc, cum zice un prieten) – să folosesc un SD card ca memorie internă… Nu de alta, dar cei 64 de GB memorie internă sunt insuficienți în 2024 pentru orice activitate…

O dată ce am stabilit necesitatea, am avut de făcut și ceva în direcția aceasta, așa că m-am interesat care ar fi avantajele și dezavantajele acestui tip de stocare:

Avantaje Extinderea stocării interne: Calculatoarele necesită mult spațiu pentru instalarea aplicațiilor, ceea ce poate consuma rapid stocarea internă. Adăugarea unui card SD ca stocare internă poate soluționa această problemă, oferind spațiu suplimentar.

Economie de bani: Achiziționarea unui card SD cu capacitate mare este mult mai ieftină decât cumpărarea unui nou hard disk.

Consum redus de energie: Cardurile SD necesită foarte puțină energie, astfel încât adăugarea unui card SD în computer nu va consuma multă putere. Bine, aici nu a fost cazul să calculez și beneficiile de consum de curent, dar e fair să menționăm tot ce ne zice world wide web-ul… Dezavantaje Inaccesibilitatea aplicațiilor după îndepărtarea cardului SD: După instalarea aplicațiilor folosind cardul SD ca stocare internă, aceste aplicații nu vor mai fi accesibile dacă scoateți cardul SD din computer.

Performanță scăzută: Cardurile SD sunt mai lente în citire și scriere comparativ cu hard disk-urile computerului. Dacă mutați unele aplicații pe un card SD de calitate inferioară, timpii de încărcare, ratele de reîmprospătare și vitezele de sincronizare pot fi considerabil reduse Toate bune și frumoase, așa că am comandat unc ard de 2TB de pe Aliexpress, care văd că acum costă 20 de dolari, iar eu am dat pe el dublu. 😛 Cardul l-am comandat de acolo după ce am luat și un stick USB ca și cel comandat de Darius aici, deși știu că sunt mari șanse să nu aibă taman 2TB cât zice el. Doar că stickul l-a măsurat Darius și s-a plictisit după ce a așteptat o zi întreagă și a ajuns pe la 1TB, așa că am riscat și eu.

După luna de așteptare pentru a primi cardul – eram prins cu alt proiect, așa că nu m-a deranjat deloc asta – am purces și la procesul tehnologic care a generat ideea acestui articol. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să să formatez cardul ca unitate de stocare NTFS, după ce l-am introdus în laptop. Am făcut asta pentru a șterge tot de pe el și pentru că partiția C de pe Surface era NTFS. Dacă la voi e FAT32, faceți formatarea așa…

Următoarea etapă a fost să creez pe partiția C un folder denumit SD Card, apoi am folosit combinația de taste Windows + S pentru a deschide caseta de căutare și am căutat Disk Management. Am dat ulterior clic pe Create and format hard disk partitions pentru a deschide fereastra Disk Management. După aceea am căutat unitatea cardului tău SD, care este de obicei listată ca Removable și era partiția D. Am făcut clic dreapta pe aceasta și am ales Change Drive Letter and Paths, apoi am dat Add pentru a deschide o altă fereastră. Lângă Mount in the following empty NTFS folder, am apăsat Browse pentru a căuta și monta folderul creat anterior (C:/SD Card).

După setarea cardului SD ca spațiu intern de stocare, puteți instala noi softuri și puteți salva fișiere pe acesta. Dacă doriți să mutați fișiere de pe o altă unitate pe cardul SD pentru a elibera spațiul de stocare al acestuia, puteți utiliza aplicația AOMEI Backupper Standard, care e freeware.

După toți pașii de mai sus ar trebui să reușiți operațiunea… Pare complicat, dar am reușit eu, deci nu vă faceți griji! 🙂