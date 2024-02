Am cumparat un stick de 2 TB cu 32 lei de pe AliExpress

Pentru ca am vazut ca va plac experimentele de tipul cumparaturi de China, am zis sa va povestesc si eu cum am cumparat un stick de 2 TB de pe AliExpress.

Va zic din start ca am facut comanda in August 2023 si se pare ca acum nu mai exista pe AliExpress nici produsul nici vanzatorul, dar am vazut ca mai sunt si altii care au listat practic acelasi produs, insa branduit altfel. Va dau cateva exemple la final.

Al meu este branduit cu „MI”, ca si cand ar fi Xiaomi, iar anuntul avea mai multe variante de stocare, maximul fiind de 2 TB.

Anuntul zicea ca are cateva zeci de mii de unitati vandute, asa ca m-am uitat prin review-uri si comentarii si lumea zicea ca e pe bune si ca are spatiul mentionat. Asa ca am dat comanda, desi puteam sa pariez ca n-are 2 TB sau ca merge rau de tot. Cel putina una din ele s-a dovedit a fi adevarata.

A costat 6.92$ cu tot cu transport si a venit in sub o luna. Si dupa ce a ajuns am folosit o aplicatie numita H2Testw pentru a scrie non stop date pe el si pentru a vedea ce capacitate are.

Dupa ce am lasat calculatorul sa mearga o noapte intreaga, si am adunat 17h de test, l-am oprit la 377 GB scrisi ca n-am mai avut rabdare si am zis ca oricum, deja, si-a scos banii.

Dupa care, zilele astea cand scriam articolul, am zis sa-i fac si un test de viteza, ca nu facusem niciodata, mai ales ca stick-ul a stat in sertar din august 2023 pana acum.

Rezultatele, din imaginea de mai sus, nu ma mira. Cam la ce te poti astepta de la un stick de memorie de 30 lei? Ma mira totusi ca are peste 300 GB spatiu de stocare.

La ce il poti folosi? Greu de spus, initial ma gandeam ca il pun in masina sa inregistreze camerele pe el, insa parca n-am incredere. Sa stochez chestii importante iar n-am incredere, asa ca poate maxim il voi folosi pentru a transfera ceva sau a instala un Windows. Dar si pentru asta am un stick cu USB 3.0 mult mai rapid.

Si pentru ca v-am promis, iata cateva exemple de modele care par identice cu al meu: unu, doi, trei, ultimul fiind chiar „Xiaomi” si avand peste 10k de bucati vandute.

Apropo, stick-ul are port USB-C, USB-A si vine si cu un adaptor Micro-USB -> USB-A, pentru telefoane mai vechi. Asta fiind un alt scenariu in care ai putea sa-l folosesti.

Si cu ocazia asta m-am uitat ca exista si carduri de memorie de 2TB la 25 lei, si ma gandeam sa iau sa pun in camerele mele IP ca backup, ca ele oricum stocheaza pe NAS. Dar inca nu-s hotarat ca merita. Daca voi lua, revin cu review si pareri.

Voi la ce ati folosi un astfel de stick?