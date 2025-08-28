Tot ce trebuie să știți despre: cum Janet Jackson a a distrus laptopuri timp de un deceniu

În general, dacă te gândești la starurile pop ale anilor ’80 sau ’90, mai mult ca sigur te vei gândi la Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston sau Mariah Carey. Nu știu însă câți o vor include și pe sora cea mică a Regelui Pop, Janet Jackson.

Despre ea știam și eu destul de puține lucruri, deși nu pot spune că mi-e total necunoscută. Ei bine, ca să fie clar, eram la curent cu faptul că a început ca actriță de seriale precum Good Times și Diff’rent Strokes, că a devenit celebră în 1986, când a lansat albumul Control (nu la fel ca fratele ei mai mare) sau că videoclipul melodiei Scream, al ei și al lui Michael, a devenit la acea vreme cel mai scump videoclip muzical realizat vreodată, cu un buget estimat la peste 7 milioane de dolari. Dacă nu știți clipul, vi-l las mai jos, pentru că mi-a plăcut enorm și ca realizare video și muzicală. Apropo, este varianta necenzurată, prea puțin difuzată la TV, pentru că durează 8:16 minute.

Ei bine, ce nu știam eu despre Janet este că are la activ un record greu de egalat: melodia ei Rhythm Nation a fost responsabilă de distrugerea unor laptopuri timp de aproape un deceniu!!! 😛

Cum s-a ajuns aici? Ei bine, la începutul anilor 2000, un inginer Microsoft a făcut o descoperire surprinzătoare: melodia menționată mai sus, lansată de Janet Jackson în 1989, putea bloca și chiar strica anumite laptopuri. Explicația era pur tehnică: melodia conținea o frecvență specifică de 546 Hz, care intra în rezonanță cu hard disk-urile folosite în anumite modele de laptopuri mai vechi. Practic, atunci când melodia rula prin difuzoare sau chiar în apropierea unui astfel de laptop, vibrația putea să deregleze discul intern și să cauzeze defectarea acestuia.

Mai ciudat este că fenomenul nu se întâmpla doar dacă melodia era redată pe laptopul vulnerabil – ci și dacă era cântată în apropierea lui. Era suficient ca cineva să ruleze videoclipul pe un alt dispozitiv, iar vibrațiile să fie percepute de hard disk-ul sensibil. Practic te rugai ca vecinii să nu dea play melodiei blestemate la casetofonul lor, pentru că riscai să arunci la gunoi laptopul tău. 🙂

Bine, între timp s-a rezolvat situația, pentru că producătorii de hardware au aflat relativ rapid de această anomalie și au început să implementeze filtre software și hardware pentru a evita ca frecvența respectivă să afecteze laptopurile. Totuși, fenomenul a rămas cunoscut în industrie ca o poveste clasică despre cum o piesă pop a reușit să provoace „atacuri acustice” involuntare asupra electronicelor.

Astăzi, povestea Rhythm Nation circulă ca un exemplu amuzant și aproape legendar despre fragilitatea tehnologiei și puterea neașteptată a muzicii. Dacă Scream a rămas în istorie ca un simbol al colaborării dintre doi giganți ai pop-ului, Rhythm Nation a demonstrat că muzica poate avea efecte cu adevărat… distructive, chiar și asupra unor dispozitive create să ne facă viața mai ușoară. Am putea spune că sora cea mică a lui Michae Jackson a fost primul hacker digital acustic din lume. 😛

PS: Ca să revenim puțin la Scream, care merită mai multă atenție, vă las câteva date despre melodie și videoclip: