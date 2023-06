Tot ce trebuie să știți despre: cum puteți proteja interiorul mașinii

Despre Alien Surface am mai scris pe acest blog, așa că nu mai lungesc introducerea.

Practic, cei care mai citesc pe aici știu că folosesc folii de la Alien Surface încă de pe vremea în care foloseam OnePlus Nord 2. V-am povestit atunci motivele care m-au făcut să le aleg produsele, ba chiar am văzut cum funcționează procesul lor de Alien pe Viață. Adicătelea, dacă ți se dezlipește folia la un colț, completezi un formular, pui dovada și restul chestiilor cerute într-un plic, le dai la curier, iar el îți returnează un produs nou-nouț, la care ai din nou lifetime guarantee…

Între timp, pentru că mi-a plăcut produsul și suportul, am folosit produsele lor pentru a-mi proteja laptopul și iPhone-ul. Așa că, am intrat pe site-ul lor, la rubrica auto-moto, pentru a căuta o folie pentru unitatea de multimedia din Skoda Kodiaq.

Cum nu am găsit decât BMW sau Tesla, am sunat la ei și am aflat că tot ce aveam de făcut era să mă uit în sb-meniul Diverse… Spre scuza mea, era iarna, prin decembrie, și eram deja obosit după o zi de lucru, chiar înainte de Crăciun. Ei bine, am dat comanda și, la câteva zile distanță, am primit un colet de la ei, de care am uitat până săptămâna trecută. Asta nu doar pentru că sunt specialist în procrastinare, ci și pentru că, neavând garaj, iarna nu aveam cum să montez folia… Pe această cale, îmi și cer scuze sincere celor de acolo. O să vedeți mai jos și de ce…

Ei bine, când m-am pus să montez folia primită, am descoperit că… sunt mai multe, de fapt. Primisem folie pentru acel display, pentru zonele din jurul volanului, pentru elementele plastice, care imită lemnul, de pe cele patru uși și pentru zona din jurul schimbătorului.

Există o veche zicală românească, care spune așa: calul de dar nu se caută la dinți! Așa că nu voi comenta nici eu că am primit protecția pentru schimbător de la modelul cu cutie automată și cele din jurul volanului pentru modelul cu ”covrig” pe dreapta.

Montarea se face extrem de ușor, iar asta o spune unul care are două mâini stângi! 🙂 Procesul este similar cu cel de la laptop sau smartphone, doar sticluțele cu lichid fiind mai mari.

Concluzia este doar una – recomand cu încredere produsele celor de la Alien Surface, mai ales că beneficiați de suport la alegerea produselor și beneficiați de programul Alien pe Viață!