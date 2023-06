BenQ GP500 review: un proiector 4K super fain

Zilele trecute a ajuns la mine un proiector de la BenQ. Recunosc, eu nu sunt prea familiar cu proiectoarele si pana acum nici nu prea aveam unde sa le testez. Insa cand cei de la BenQ mi-au spus ca au un model de proiector foarte smecher, am zis ca nu pot sa refuz si sa vad si eu cum e sa te uiti seara, pe terasa, la un film.

Am mai vazut proiectoare functionand, evident, dar n-am avut niciodata unul al meu sau cu care sa ma joc. Cumva, am fost si intotdeauna sceptic in ceea ce priveste calitatea proiectoarelor, versus TV, chiar daca in ultima vreme am vazut unele care redau imagini tot mai bune. Asa ca de data asta am fost chiar curios ce poate un proiector de top. Pentru Ca BenQ GP500 chiar intra in categoria aceea.

Cum arata, ce gasim in cutie

Este un model cumva mai „patratos” dar in acelasi timp elegant si aratos. E destul de greu, avand 5.4 kG, dar in acelasi timp pare si foarte solid si bine construit. In cutie gasiti proiectorul, un cablu de alimentare pentru EU si unul pentru UK, dar si, separat, un stick cu Android TV si telecomanda dedicata. Cumva mi-ar fi placut ca Android TV sa fie deja inclus in proiector, pentru a nu mai avea ceva aditional de instalat, insa inteleg ca vor sa il vanda, mai ieftin, si fara Android TV. Am vazut ca exista si o varianta la care stick-ul cu Android TV nu incurca, pentru ca poate fi instalat in interiorul proiectorului, insa la mine nu a ajuns aceasta varianta.

Specificatii

Sa vedem ce stie, pe hartie, acest proiector de la BenQ. Este vorba despre un dispozitiv care poate sa redea 4K UHD HDR cu iluminare LED. Are sunet 360 (adica oriunde ai sta, ar trebui sa auzi la fel de bine) folosind patru difuzoare de 5W. Stie autofocalizare si ajustare/corectie automata a imaginii.

La capitolul porturi avem un jack de 3.5 mm, doua HDMI-uri din care unul cu ARC si canal 5.1, un S/PDIF si doua USB-A, unul cu putere de 2 A, unul cu putere de 1A. Mai mult, proiectorul are si Bluetooth 4.2, WiFi AC (2.4 si 5Ghz) si stie si Google Cast sau Airplay.

Cei de la BenQ spun ca proiectorul isi va calibra automat totul, chiar si culorile, si poate chiar sa evite obiecte aflate in calea proiectiei.

Parerea mea, dupa ce l-am testat

L-am testat intr-o seara pe terasa cu prietenii. L-am pus sa bata pe un perete alb si i-am dat drumul. Haideti sa vedem ce am aflat. O voi lua in ordine inversa, de la bine spre mai putin bine.

Imaginea. Geniala, pur si simplu se vede extrem de bine. Da, se vad cumva si insectele de pe perete, adunate la lumina, dar in rest parca reuseste sa mascheze foarte bine textura peretelui. Recunosc ca am fost impresionat in mod placut. Se vede decent si pe lumina, insa pe intuneric isi perfect treaba.

Totul se reda fluid, clar, fara artefacte sau alte distorsionari.

Sunetul. Din nou, foarte dar foarte tare impresionat. Chiar nu ma asteptam sa se auda atat de clar si de puternic (exista si niste bas, dar nu pronuntat, numai bun pentru video) chiar daca BenQ promitea sunet 360. Chiar poti sa stai oriunde in jurul lui si o sa auzi foarte bine sunetul de la film.

Software. Aici am avut niste probleme. De la setup, care cumva s-a lasat greu, pana la Android TV-ul semi-greoi si cu aplicatii lipsa. Sa detaliez.

De la inceput, telecomanda n-a vrut sa functioneze. Ba mergea putin si nu mai lua decat comanda de OFF, ba nu mai mergea deloc. Am schimbat bateriile. La fel. Am repetat actiunea de pornit-oprit proiectorul de cateva ori si pana la urma am reusit sa-i fac setup-ul initial. Imaginea arata bine.

Apoi a intrat in Android TV unde, din pacate, nu poti descarca Netflix, de exemplu. Doar printr-o aplicatie 3rd party in care nu te poti autentifica. In rest, a mers bine Disney+ si YouTube. In sensul ca a mers bine dupa ce i-am dat drumul, chiar si pe continut 4K, insa pana sa-i dau drumul experienta de utilizare nu e cea mai fluida.

Si aici cred ca BenQ ar mai putea munci, sa puna un stick cu Android ceva mai potent. Sau, am vazut ca exista varianta achizitionarii fara acel stick, si sa-i pui tu un Chromecast sau un stick Android TV dedicat. Insa vei avea si a doua telecomanda.

Concluzie

In concluzie mi se pare un proiector fain, numai bun pentru serile de vara pe terasa sau, de ce nu, pentru living-urile generoase unde ai fie un perete disponibil fie posibilitatea instalarii unui panou de proiectie. Imi este clar ca este un varf de gama, pentru ca se vede foarte bine, se aude la fel si face cam tot ceea ce ti-ai putea dori.

Insa si pretul este pe masura, si l-am gasit pe site-urile din afara tarii chiar si la 1800 de dolari – de exemplu, Amazon, unde de altfel lumea e foarte multumita de el. Prin Romania, inca n-a aparut, dar probabil urmeaza in curand. Ma astept ca preturile sa se apropie vertiginos de 10000 lei.