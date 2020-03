TSMC porneste productia pe 5nm in aprilie

TSMC poate incepe productia in 5nm incepand din luna aprilie. Compania a anuntat ca totul este pregatit, insa la cum arata situatia in acest moment speram sa nu apara intarzieri din cauza COVID 19.

Fabrica TSMC lucreaza la capacitate maxima si conform companiei nu va mai prelua nici o comanda. Procesul de fabricatie pe 5nm va fi folosit atat pentru hardware mobil cat si pentru PC-uri. Beneficiile le cunoasteti cu totii: consum redus, putere mai mare, densitate crescuta s.a.m.d.

Noul proces va folosi ULV adica Ultraviolet Lithography Process, asa cum se intampla si pe actualul proces de 7nm+. Productia pe 5nm va reprezenta pentru TSMC 10% din venituri in acest an. In paralel cu 5nm, TSMC nu inchide productia de 7nm ci o va perfectiona si o va extinde.