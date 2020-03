Apple anuleaza evenimentul din aceasta luna – iPhone 9 mai intarzie

In aceasta luna era asteptat iPhone 9 sau iPhone SE2, insa din cauza virusului COVID-19 evenimentul va fi anulat. Chiar daca oficial Apple nu a mentionat nimic despre acest eveniment (inca) era unul sigur in care am fi vazut si o tableta.

Despre iPhone 9 sau SE2 am discutat, puteti citi in articolele mai vechi despre el. Insa pe langa telefon era asteptata si o tableta, un iPad Air Pro care va avea 3 camere foto exact ca iPhone 11 Pro, un senzor ToF pentru aplicatii AR si un hardware mai puternic.