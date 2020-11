Ultima zi în care puteți lua eMAG Genius cu 6 luni gratis

Acum două săptămâni am zis să profit de ocazie și să testez o lună gratuit eMAG Genius. Comand des la easyBox, pentru că e cel mai convenabil și nu trebuie să mă încurc cu curierii, deci pe termen lung prețul abonamentului ar trebui să se plațească singur.

Ei bine, în aceste două săptămâni am profitat la maxim de eMAG Genius (mai ales de Black Friday) și toate comenzile au avut transport gratuit. În plus, am 60 de zile drept de retur și, teoretic, o livrare mai rapidă. Plus oferte exclusive pentru membrii eMAG Genius.

Doar că de luni au dat drumul la o nouă campanie, valabilă doar până astăzi (duminica, 15 noiembrie) prin care plătești 99 lei pentru 18 luni de eMAG Genius, în loc de 12 luni. Așa că mai înainte am renunțat la cele două săptămâni rămase de Genius gratuit și am luat abonamentul pe un an și jumătate.

Vedem după un an dacă a meritat, eu zic că da.