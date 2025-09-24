Asistentul AI Gemini va fi integrat în Chrome

Urmând exemplul Microsoft, care integrează Copilot în browser-ul Edge, Google va introduce asistentul de inteligență artificială Gemini în Chrome. Acesta este deja prezent în Chrome pentru unii utilizatori din Statele Unite, iar în perioada următoare va deveni disponibil la nivel global.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

În ceea ce privește funcționalitățile oferite, inteligența artificială din Chrome va oferi, bineînțeles, acces rapid la chatbot-ul Gemini, dar va fi capabilă și să analizeze pagini web, să interacționeze cu acestea și să realizeze în mod autonom anumite activități. Totodată, aceasta va putea fi accesată nu doar prin butonul dedicat, prezent în colțul din dreapta sus al ferestrei browser-ului, ci și în bara de adresă, iar mulțumită unor integrări avansate va fi capabilă inclusiv să sintetizeze paginile web deschise în tab-uri, fără ca utilizatorul să comute între acestea. Mai mult, aceasta va putea să automatizeze complet procesul de checkout în cazul cumpărăturilor online, putând adăuga de una singură produse în coș, introduce datele de livrare și de plată și finaliza comenzile.

De asemenea, Gemini nu va fi prezent doar pe variantele desktop ale browser-ului, ci și pe dispozitive mobile Android și iOS. Anumite funcționalități avansate, însă, vor fi disponibile doar contra cost prin abonamentele Google AI Pro și AI Ultra.

Via Techspot