ViewSonic M2e – videoproiector portabil cu sunet foarte bun

Videoproiectoarele portabile cresc în număr și în caracteristici, iar cel mai recent model pe care am avut ocazia să-l testez este ViewSonic M2e. M-a surprins în mod plăcut.

Acesta mi-a acaparat atenția chiar dinainte de a-l porni datorită dimensiunilor. Este compact (184mm x 184 mm x 54mm), ușor (1KG) și realizat integral din plastic. Toate porturile sunt așezate în partea din spate și avem un picior pentru a-i regla înclinarea. Prezintă doar un buton de pornire, iar restul comenzilor sunt transmise prin intermediul telecomenzii din pachet.

Este foarte ușor de configurat și funcționează pe principiul plug & play. Sistemul de operare folosit este AndroidTV și este prietenos. Pentru a descarcă diverse aplicații va trebui folosit Aptoide, care vine preinstalat pe videoproiector. Deși numărul de aplicații nu este foarte generos, cele elementare sunt prezente: Netflix, YouTube, Spotify, Amazon Prime sau Google Chrome.

Astfel, fără a fi nevoie de o altă sursă, puteți urmări conținut de pe YouTube sau serialul favorit de pe Netflix. Ceea ce m-a surprins în mod plăcut este calitatea sunetului. Cele două difuzoare de 3W Harman Kardon reușesc să reproducă sunetul cu fidelitate indiferent că discutăm despre un film sau despre muzică. Sunt cele mai bune difuzoare de pe un videoproiector din ce am testat eu până acum. Conectarea la internet se face doar wireless, neavând port RJ45.

Dacă tot am menționat de plug & play, conținut multimedia poate fi redat de pe mai multe surse. În primul rând memoria internă a videoproiectorului este de 16GB din care 10GB sunt disponibili pentru utilizator: suficient cât să îți salvezi câteva episoade de Netflix dacă știi că mergi într-o zona fără internet și ai chef seară înainte de culcare să urmărești conținut. Am conectat un stick de 64GB în portul USB 2.0 și deși cu aplicația implicită puteam rula filmul Tombstone, nu aveam sonor. M-am dus repede pe Aptoide, am descărcat de acolo Plex și am rezolvat problema. Filmul a rulat perfect și cum am prins gustul, am mai urmărit un film.

În special utilizatorii de telefoane mobile Samsung vor fi încântați de faptul că DeX se poate folosi cu acest videoproiector prin intermediul cablului USB tip C prezent în pachet. Practic videoproiectorul se comportă că un monitor, iar telefonul este „calculatorul” care îi transmite semnal. Același port poate fi utilizat și cu un Nintendo Switch, tabletă sau orice alt telefon mobil modern. ( Scuze pentru calitatea slaba a pozei, e facuta cu un A50, al meu telefon fiind conectat).

Iar prin intermediul portului HDMI îl puteți conecta la laptop, monitor sau la consola de gaming, probabil cea mai de baza funcție a unui videoproiector. Portul pentru card SD este la rândul sau util și poate fi folosit pentru extinderea memoriei interne.

Acum, legat de partea de gaming, acesta poate fi utilizat în jocuri unde timpul de reacție nu este un factor decisiv. Titlurile de strategie turn-based, un joc axat pe poveste, un Mortal Kombat sau o Fifa cu băieții va merge perfect, dar un joc rapid nu. Input lag-ul declarat de producător este de 66ms.

Aplicația vCastSender poate fi descărcată și instalată pe telefonul mobil, iar dacă acesta și videoproiectorul sunt pe aceiași rețea Wi-Fi, veți putea folosi telefonul pe post de telecomanda, naviga prin albumul foto al telefonului și conținutul va fi afișat de videoproiector sau redă muzică de pe telefonul mobil.

Să vorbim puțin despre specificațiile tehnice și partea de optică a acestuia. Sistemul de proiecție este de tip LED și oferă o rezoluție de 1920×1080 și un aspect ratio de 16:9. Contrastul dinamic este de 3.000.000 la 1 și are o luminozitate de 1000 lumeni. Poate afișa un număr de 1.07 miliarde culori, iar diagonală minimă este de 24inch, cea maximă de 100 inch. Pentru o diagonală de 60 inch acesta trebuie așezat la 1.6 metri distanță de perete, pentru 80 inch la 2.1 metri, iar pentru 100 inch la 2.7 metri. Calitatea imaginii este bună, culorile sunt puternice si nu ard la ochi. Folosește tehnologia cinematografică proprietara ViewSonic Cinema SuperColor +.

Durata de viață a lampei este de 30.000 ore, consumă 54W și zgomotul produs de acesta măsoară 26db.

Focalizarea se face implicit automat, dar permite și o ajustare manuală în caz că rezultatul automat nu va mulțumește.

Nu are acumulator, deci va trebui în permanentă alimentat pentru a putea fi utilizat, dar se poate folosi și cu alimentare de la o baterie externă care are cel puțin 45W (15V / 3A) și acceptă ieșirea protocolului Power Delivery (PD).

Pachetul acestuia conține cablul de alimentare, cablul tip USB C mama-tată și un mini ghiozdanel pentru transportat. Cred că puțin forțat încape și în poșetă prietenei.

Videoproiectorul M2e celor de la ViewSonic reprezintă o soluție foarte bună pentru cei care contează portabilitatea și calitatea. Calitatea imaginii este bună, sunetul neașteptat de clar pentru un videoproiector, cu porturi suficiente și o interfață prietenoasă. Este perfect pentru multimedia și îl găsiți în oferta eMag.