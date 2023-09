ViewSonic VP16-OLED review – un monitor portabil pentru creatorii de conținut și productivitate

Odată cu work from home sau work from anywhere în cazul celor mai norocoși, noțiunea de spațiu de lucru se schimbă.

Nu poți purta mereu cu tine 2 monitoare de 24-27 inch, docking, periferice sau biroul și să le intinzi pe toate repede într-un aeroport spre exemplu, între zboruri și să lucrezi 2 -3 ore. Călătoritul mult necesită mobilitate fără a scădea calitatea muncii efectuate.

Un monitor care să ajute în asemenea situații este ViewSonic VP16-OLED pe care vi-l prezint astăzi.

Accentul este pus pe portabilitate și productivitate. Acesta cântărește doar 900 de grame, iar ecranul are o diagonală de 15.6 inch. Ecranul utilizează rezoluția FullHD și are o rată de reîmprospătare de 60Hz. Timpul de răspuns este de doar 1ms.

Dacă până aici pare un monitor destul de banal, faptul că utilizează un panou OLED – cea mai avansată tehnologie disponibilă pentru ecrane la ora actuală schimbă considerabil datele problemei – în cazul de față calitatea imaginii.

Poate reproduce până la 1.07 miliarde de culori oferind suport complet pe 10 biți.

Face parte din gama ColorPro a ViewSonic, vine calibrat direct din fabrică și are o acuratețe a culorilor Delta E sub 2, asigurând astfel utilizatorul că nuanțele și culorile pe care le vede pe ecran sunt 99.9% cele pe care le percepem în realitate cu ochiul liber.

Este un monitor ideal pentru cei care lucrează mult cu fotografii, video-uri sau creatori de conținut în mod general. Este un produs ideal de folosit în combinație cu Adobe Photoshop, Lightroom, Sony Vegas sau alt software pentru editat. Acuratețea culorilor va asigura că rezultatul pe care îl vezi este cel mai bun pe care îl puteai obține în ciuda faptului că ești în deplasare și n-ai monitorul de 34 de inch profesional de acasă.

De asemenea urmăritul de conținut de pe platformele de streaming cu ajutorul acestuia este o experiență inedită.

Eu am urmărit cel mai recent Indiana Jones. Deși filmul nu reușește să se ridice la nivelul celor clasice, a avut un nivel de producție înalt și un regizor competent care i-au asigurat o imagine bogată și autentică, care urmărită pe un ecran ca acesta arată într-un mare fel.

Este certificat Pantone, acoperă 100% din spectrul de culori DCI-P3, sRGB și rec709.

Am analizat pozele făcute cu S22 Ultra și S23 Ultra cu ajutorul acestuia și culorile vii, negrul „adevărat” sau contrastul reprodus m-au făcut să cred că unele poze sunt opere de artă.

Rezoluția înaltă alături de o diagonală redusă, comparabilă cu cea a unui laptop, dar echipat cu tehnologii de top, asigură o imagine foarte detaliată în orice scenariu îl utilizezi. Unghiurile de vizibilitate sunt maxime. De oriunde l-ai privi, imaginea nu pierde din detaliu și nu are unghiuri moarte.

La capitolul conectivitate stă bine: 2 porturi USB tip C, un port micro HDMI și unul de 3.5 mm pentru căști.

Modurile în care poate fi folosit variază. De exemplu dacă ai un flagship Samsung cu tehnologia Dex, monitorul plus telefonul se transformă într-un laptop. Dacă nu este conectată altă sursă de curent, monitorul se va alimenta de la telefon, iar consumul nu-l consider de speriat. Am pornit primul episod din Twin Peaks care ține undeva la 90 de minute. Telefonul avea baterie 76% la momentul conectării, am folosit căști prin bluetooth, iar la finalul episodului mai aveam 43% rămas.

Aș fi putut conecta o baterie externă în al doilea port USB tip C pentru încărcare sau încărcătorul monitorului venit la pachet.

In cazul conectării la laptop prin portul USB tip C, scenariul este identic – monitorul se alimentează de la laptop. Dacă este conectat însă prin cablul micro HDMI – HDMI va avea nevoie de alimentare externă. Nu cred că surprinde pe nimeni.

Ce mi-ar fi plăcut este să am un Steam Deck sau o consolă de gaming portabilă Lenovo Legion Go și să-l testez și în acest fel. Se poate conecta de asemenea la un Playstation 5 sau Xbox Series S|X.

La capitolul construcție, spatele este realizat din aluminiu si vine cu un picior suport reglabil pe înălțime pentru a-i asigura stabilitatea pe suprafete plane, iar în pachet avem si o husă de protecție magnetică pentru transport, care poate fi utilizată și pentru intimitate, acoperind lateralele monitorului. În pachet găsim cablul USB tip C mamă- tată, cablul micro HDMI- HDMI și cablu USB tip A – USB tip C folosit cu încărcătorul de priză. Este echipat și cu 2 difuzoare de 1W.

Meniul OSD este prezent și potent cu toate opțiunile importante prezente. Se controlează prin intermediul celor 4 butoane fizice prezente pe piciorul suport.

Concluzii

VP16-OLED este un monitor portabil extraordinar din punctul meu de vedere. Te face să uiți că ești în deplasare și ți-e mai mare dragul să-l folosești. Bineînțeles panoul OLED este vedeta numărul 1 în cazul său, urmat de performanțele acestuia în materie de reproducere a culorilor. Este „scula” perfectă pentru creatorii de conținut care fie editează poze, video-uri și călătoresc des sau cei care au adoptat un stil de viață în care sunt într-o permanentă călătorie. Singurul dezavantaj al acestuia este prețul, pe care îl consider justificat după ce l-am văzut în acțiune. Prețul recomandat de ViewSonic este 400$, iar la noi l-am văzut în jur de 2500Ron dar momentan fara stoc.