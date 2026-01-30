WhatsApp va lansa Premium, contra cost

Meta a confirmat că lucrează la WhatsApp Premium, o versiune cu plată care va oferi funcții exclusive pe platformă.

Semnele au apărut deja în versiunea beta pentru Android, unde utilizatorii pot intra pe o listă de așteptare și vor primi acces anticipat la noile opțiuni atunci când abonamentul devine activ.

Primele funcții Premium includ stickere exclusive, teme suplimentare pentru personalizarea aplicației și chiar extinderea limitei de conversații fixate în la începutul ecranului (mai mult decât cele trei disponibile acum). Alte descoperiri din codul aplicației sugerează funcții și mai atractive: personalizarea iconiței aplicației, experiență fără reclame în Status și Canale, precum și sunete de notificare exclusive.

Meta ar putea schimba sau extinde pachetul înainte de lansarea finală, iar momentan nu există o dată oficială pentru debutul WhatsApp Premium.

În paralel, Meta testează și alte tipuri de abonamente pe Facebook și Instagram, într-o strategie clară de a reduce dependența de reclame și de a pune în valoare funcții avansate – inclusiv cele bazate pe inteligență artificială. Același trend se aplică și WhatsApp-ului, care continuă integrarea unor capabilități AI în aplicație

Sincer, mă mir că a durat atât – numai la WhatsApp nu aveam încă „bifa albastră cu plată” sau un fel de abonament premium. Toate celelalte platforme au trecut deja prin febra monetizării, așa că era doar o chestiune de timp până să apară și aici un plan special pentru utilizatorii care vor ceva „în plus”.

Nu știu dacă lumea va fi încântată să plătească pentru stickere și teme, dar posibilitatea unei experiențe fără reclame și funcțiile extra ar putea să atragă mulți utilizatori, mai ales pe cei care folosesc WhatsApp intens, inclusiv pentru muncă. Sau, poate, nu…

