Microsoft vrea să ne recâștige încrederea și să vină cu îmbunătățiri majore pentru Windows 11

Microsoft pare că a luat la cunoștință numeroasele plângeri legate de instabilitățile din Windows 11, de problemele tot mai grave cauzate de actualizări și de integrările nedorite pentru inteligența artificială, iar acum promite să aducă îmbunătățiri majore asupra funcționalităților de bază ale sistemului de operare. Din câte declară compania americană, anul acesta actualizările majore pentru Windows 11 nu vor mai introduce la fel de multe funcționalități ca până acum, ci vor urmări să optimizeze performanța, stabilitatea și experiența generală de utilizare.

Deși nu a declarat public acest lucru, compania este conștientă de riscul de a pierde din cota de piață, mai ales că anumite categorii de utilizatori iau în calcul migrarea spre un alt sistem de operare. Promisiuni în acest sens au mai existat, însă Microsoft nu doar că nu le-a onorat, ba chiar a transformat Windows 11 într-un sistem de operare și mai problematic. În opinia multora, Windows 11 este poate cea mai slabă versiune a sistemului de operare de până acum. Pe lângă integrarea mult prea agresivă a inteligenței artificiale și a celorlalte servicii online de la Microsoft, foarte mulți utilizatori de declară nemulțumiți și de reducerea performanței și a stabilității. Chiar și pe hardware de ultimă generație, Windows 11 nu se comportă la fel de bine ca Windows 10, fiind vizibil mai lent și cu mult mai multe erori în utilizarea de zi cu zi.

Via The Verge