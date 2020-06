Xiaomi Mi 10 5G review: un smartphone rapid [+VIDEO]

Xiaomi Mi 10 5G este un nou flagship al companiei lansat prin februarie 2020 dar ajuns mai târziu în România. M-am jucat cu el pentru aproape 3 săptămâni, folosindu-l chiar și ca telefon principal, așa că acum pot să revin cu un review complet.

Am primit telefonul în teste chiar de la Xiaomi România (varianta oficială) și acesta se găseste la vânzare la aproapte toate magazinele mari din România la prețul de plecare de 3600-3800 lei: Altex, eMAG, PCGarage, evoMAG, Orange.

Cuprins review

Review VIDEO și UNBOXING

Specificații

Design și construcție

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto și video

Baterie

În loc de concluzie

Nu o să vă plictisesc prea tare la partea de specificații însă trebuie să vă menționez următoarele. Xiaomi Mi 10 5G vine cu un procesor Snapdragon 865 sub capota, 8 sau 12 GB RAM (cred că în România se găsește oficial doar cu 8 GB RAM) și 128 sau 256 GB memorie de stocare. Varianta mea a fost cu 8 GB RAM + 256 GB memorie internă.

Telefonul are pe spate patru camere foto, una de 108 MP wide, una de 13 MP ultrawide, una de 2 MP macro și încă una de 2 MP pentru adâncime. Practic, camera principală este cea de 108 MP.

Display-ul este un Super AMOLED full HD cu 90 Hz rată de reîmprospătare, luminozitate de 500 nits și 386 PPI. Pe display vei observa și o gaură destinată camerei frontale care are 20 MP și este șî ea una destul de wide.

Telefonul are o baterie destul de mare, de 4780 mAh, și dispune de fast charging atât pe fir cât și pe cablu, acceptând puterea maximă de 30 W. Din păcate, nu am avut cu ce să testez varianta rapidă de încărcare wireless. Ah, și era să uit, are și reverse wireless charging de 5W.

Și, cumva era să ratez, însă trebuie să vă spun că telefonul are și un emițător infraroșu, așa că-l puteți folosi și pe post de telecomandă ocazional.

Design și construcție

E clar că pe partea de design avem de a face cu subiectivitate, însă mie îmi place foarte mult cum arată și cum se simte Xiaomi Mi 10. Poate și pentru că seamănă extrem de mult cu al meu OnePlus 7 Pro, cu care-s obișnuit. Însă, pentru că tot vorbeam de OnePlus 7 Pro, nici nu știam cât de mult apreciez ecranul fără găuri, bretoane sau margini groase. Chiar și așa, gaura pentru camera de selfie de pe Mi 10 nu e foarte deranjantă, însă o să vă mai vorbesc despre ea ea puțin mai încolo.

În rest, telefonul e solid. Spatele arată bine de tot și setul de camere nu e aranjat urât deloc. Problema e că, la fel ca și orice alt telefon cu spate lucios, adună amprente la greu.

Eu am folosit telefonul, în majoritatea timpului, în husa cu care este însoțit în pachet. Nu e cea mai arătoasă sau subțire, însă e confortabilă și oferă o protecție bună.

Software și performanță

Eu am renunțat să mai rulez teste sintetice de multă vreme, așa că nu veți mai prea vedea scor-uri bombastice în review-urile mele. De ce? Pentru că telefoanele pot să „fure” la testare și pentru că, în general, rezultatul testului nu prea are legătură cu experiența de utilizare. Așa că despre asta voi vorbi, despre experiența de utilizare.

Xiaomi Mi 10 5G vine cu Android 10 sub interfața lui MIUI 11. MIUI 11 are o grămadă de opțiuni de personalizare. Interfața este una plăcută și curată, însă nu are un app drawer, iar asta mă cam sâcâie. Mi-am organizat puțin aplicațiile uzuale însă nu am avut răbdarea să le pun și pe retul în foldere, cum îmi place mie să fie, așa că am rămas cu ele aruncate pe diferite pagini.

Launcher Original Launcher Original Lawnchair

După o vreme am zis „gata, îmi trebuie un launcher cu App Drawer”, așa că am încercat Lawnchair, care pe lângă o tonă de opțiuni are și posibilitatea activării Google Feed la swype left de pe ecranul principal. Și apropo, funcția asta rămâne activă și dacă revii la launcher-ul default. 🙂

Telefonul se mișcă în general extrem de bine. Aplicațiile se încarcă instant și fluid și nu am avut sacadări sau blocaje. Nimic de reproșat la capitolul acesta. Pare că managementul memoriei e făcut bine și prezența lui UFS 3.0 pe partea de stocare se simte.

Chiar și așa, Xiaomi Mi 10 nu e un telefon care să nu aibă shutter lag atunci când faci poze, dar greu cred că se va găsi unul cu Android.

Senzorul de amprentă de sub ecran e rapid, dar nu extrem de rapid. Însă e precis.

Am testat și partea de 5G cu o cartelă SIM de la Digi, lângă o antenă 5G – și am supraviețuit. Rezultatele le vedeți mai jos, iar întreg testul în review-ul video. Cred că rezultatele sunt bune, însă slabe pentru 5G care poate mai mult. „Problema” tind să cred că vine de la Digi și nu de la telefon, pentru că același test l-am făcut cu alt telefon 5G și am obținut același rezultat. Posibil să revin într-un articol dedicat despre 5G cu mai multe detalii.

Test viteza WiFi Test viteza 5G

Ecran și sunet

Eu nu sunt genul foarte pretențios la ecrane. Dacă imaginea e clară, luminoasă și corect colorată sunt mulțumit. Nici măcar rata mare de refresh nu mă impresionează prea tare. De aceea pentru mine tot ce este minim full HD și OLED e suficient.

Așa că Xiaomi Mi 10 5G mi se pare că are un display bun spre foarte bun. E colorat aproape corect (poate puțin supra-saturat) și luminos. Fiind AMOLED, negrul e negru. Având 90 Hz tranzițiile sunt super rapide și fluide. Și cam atât.

Cum vă spuneam, gaura pentru camera frontală nu e atât de deranjantă. În unele condiții nici măcar nu o observi și, mi-am dat seama, o prefer în varianta asta decât pe mijlocul ecranului. Însă sunt cazuri când gaura e descentrată în interfață și mă deranjează la OCD. 😀

Sunetul (stereo) e bun, însă nu cel mai bun de pe piață. Difuzorul de lângă mufa de încărcare e foarte ușor de acoperit, ca la orice alt telefon care-l are acolo, de altfel.

Cameră foto și video

Pozele și video-urile cam vorbesc de la sine. Camerele sunt bune, o parte din poze sunt făcute în condiții nu prea bune pentru poze (nori, lumină slabă) și au ieșit decent. Însă nu sunt impresionante, iar pozele făcute în modul „108 MP” sunt doar niște poze… normale.

Când tragi linie avem o cameră foto bună, care nu o să dezamăgească, dar nici nu o sa impresioneze. Totuși, am fost impresionat de stabilizarea optică pe video, care e suficient de bună pentru vlogging sau review-uri video. Pentru partea de video vă recomand să mergeți în review-ul de pe YouTube la minutul 14:54.

Baterie

Era de așteptat că o baterie atât de mare (aproape 4800 mAh) va tine mult. Și așa s-a și întâmplat, reușind să obțin 6 ore jumătate de SOT (Screen On Time) și, în același timp, două zile și jumătate de la ultima încărcare. IMPRESIONANT!

Probabil că într-o utilizare intensă poți obține peste 10 ore SOT și mai bine de o zi de autonomie, iar în una lejeră probabil că îl poți încărca chiar și o dată la trei zile.

În loc de concluzie

O să vă las cu niște plusuri și minusuri în loc de concluzie, pe care să le apreciați voi. Mie unul mi-a plăcut telefonul și e ceva ce aș folosi zi de zi, mai ales că toate minusurile au o rezolvare.

PLUSURI

super rapid

ecran bun

difuzoare bunicele

camera bună, stabilizare foarte bună

autonomie a bateriei destul de impresionantă

încărcare rapidă atât pe fir cât și wireless

MINUSURI