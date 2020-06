eMAG a lansat Genius – serviciul premium cu livrare rapida si gratuita

eMAG a lansat serviciul Genius care iti garanteaza transportul gratuit si intr-un timp foarte scurt pentru doar 99 lei pe an.

Serviciul este disponibil in Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta si Iasi. Practic, daca alegi sa platesti 99 lei pe an primesti transport gratuit la orice comanda de minim 100 lei, nu mai platesti nici o taxa de procesare daca alegi sa ridici din showroom sau easybox si ai livrare a doua zi la orice comanda plasata pana seara tarziu. In Bucuresti transportul este asigurat 7 zile din 7.

Trebuie doar sa cauti produsele semnalate Genius. De asemenea, serviciul iti mai ofera 60 de zile drept de retur in loc de 14. Poti afla mai multe AICI.

Ce parere aveti?