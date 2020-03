Xiaomi isi inchide singurul magazin fizic din UK

Inchiderea magazinului nu a fost influentata de coronavirus si nici de Brexit.

Primul si aparent aparent ultimul magazin fizic Xiaomi din UK a fost deschis pe 18 noiembrie 2018 si acum l-au inchis. Acestia mentioneaza ca decizia a fost luata datorita schimbarii strategiei de piata si ca vor continua sa vanda telefoane Xiaomi in UK, intrucat este o piata cu potential pentru ei.

This adjustment to our local retail strategy is a reaction to our fast growing business in Western Europe. Since our official arrival in the UK over one year ago, we have loved building relationships with our users, Mi Fans and partners and thank them all for their support. UK users and Mi Fans can continue to purchase Xiaomi products through our official website mi.com/uk and other official channels that will be announced along with our product launches in the future.