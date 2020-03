Tur video in muzeul Ermitaj din Rusia

Campania „Shot on iPhone 11 Pro” continua dupa clipul lui Lady Gaga – Stupid Love.

Apple iPhone 11 este considerat de aproape toti influencerii si jurnalistii IT drept telefonul cu cea mai buna calitatea a video-urilor. Apple stie treaba asta, asa ca si-a construit o intreaga campanie publicitara pe acest aspect. Mai intai a fost videoclipul piese Lady Gaga – Stupid Love, iar acum, cand ni se recomanda tot mai mult sa stam in casa, cei de la Apple ne ofera turul muzeului Ermitaj din orasul Sankt Petersburg intr-un montaj fara pauza de 5 ore si 19 minute, realizat bineinteles cu iPhone 11 Pro. Pe langa calitatea inregistrarii, cu acest clip cei de la Apple vor sa ne arate cat de bine rezista autonomia bateriei in timpul unei filmari. Rezolutia la care s-a filmat este FullHD si daca aveti rabdare, il puteti urmari integral mai jos: