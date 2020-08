Review Sony Xperia L4 – o alternativa serioasa pentru brandurile din China

Ma joc de aproape o luna cu un telefon de la Sony din gama mid-range. Se numeste L4 si costa destul de putin, iar eu il consider o alternativa serioasa pentru modelele chinezesti disponibile la noi pe piata.

Sony Xperia L4 a fost lansat anul acesta si costa in prezent 899 lei la eMAG. Este un telefon decent cu hardware bun si care integreaza un ecran in format 21:9. Probabil este singurul telefon cu un astfel de ecran in gama asta de pret.

Nu este cel mai performant model la banii acestia, dar cu siguranta este un nume puternic intr-un segment de pret in care Xiaomi, Oppo, Huawei sau alte branduri din China domina piata.

Specificatii

Procesor: MediaTek MT6762 Helio P22

Memorie RAM: 3GB

Memorie stocare: 64GB

Ecran: IPS LCD 6.2 inch cu rezolutie 1680 x 720 pixeli, format 21:9

Camere principale: 13MP + 5 MP + 2MP (wide, ultrawide si zoom 2x)

Bluetooth 5.0

Senzor de amprenta pe butonul Home (lateral)

Baterie: 3580 mAh

Design

Xperia L4 este construit foarte bine si la prima vedere nu ai zice ca este un telefon de buget. Il poti compara in orice moment cu orice alt telefon de top din 2020. Este construit foarte bine din materiale de calitate, iar imbinarile dintre sticla (plastic) si rama metalica sunt facuta ca la carte.

Pe spate lasa impresia ca ar fi sticla, dar este un plastic de buna calitate care te poate pacali. M-a pacalit si pe mine la inceput. Rama care inconjoara telefonul este acoperita de un strat de material usor cauciucat. Cel mai probabil este metal la interior pentru ca se simte foarte tare. Daca este tot plastic…my bad.

Se tine foarte bine in mana datorita ecranului in format 21:9. Practic sunt doua patrate suprapuse si se formeaza un ecran lung si ingust. Se tine bine in mana dar ajungi cam greu in partea de sus a ecranului.

Senzorul de amprenta este integrat in butonul Power de pe lateral dreapta. Este cea mai buna pozitie pentru un senzor de amprenta, ever, dupa cel integrat in display.

Butoanele de volum sunt tot pe dreapta si sunt foarte mici din punctul meu de vedere. Practic este un singur buton care este chiar mai mic decat butonul de Power de pe iPhone 11.

Pe partea stanga regasim slotul pentru cartelele SIM si cardul microSD. Telefonul poate fi utilizat cu doua cartele SIM sau cu o cartela SIM si un card microSD.

Pastreaza jack-ul de casti in partea de sus, o pozitie old school, iar jos avem doar portul USB Type C. Difuzorul este foarte frumos integrat sub ecran si marginea telefonului. Cu greu mi-am dat seama unde este pozitionat. Se aude normal.

Per total, design-ul este unul foarte reusit. Este un telefon frumos, construit exemplar din materiale de cea mai buna calitate si formatul 21:9 il face unic in acest segment de pret.

Ecran

Discutam despre un ecran IPS in format 21:9. Se vede foarte bine chiar daca este un 720p. Nu am vazut pixelii, este suficient de luminos incat sa poata fi folosit in bataia soarelui, raspunde bine la comenzi si are culorile naturale.

Uneori este greu sa te obisnuiesc cu formatul 21:9, nu toate videoclipurile se vad corect, dar in cea mai mare marte este o experienta buna. Am urmarit 90% din continut in format 21:9 si a fost ok.

Autonomie

Foarte buna! Bateria de 3580mAh rezista cu brio 2 zile de utilizare pe acest telefon. Am folosit telefonul destul de intens in primele zile si am ramas placut surprins cat de bine rezista. Poate in timp cand se mai degradeaza o sa tina doar o zi, dar este foarte bine pentru un telefon atat de ieftin.

Camerele foto

Un pic dezamagit. Desi avem 3 camere foto cu toate functiile disponibile, adica wide, ultrawide si zoom 2x, calitatea nu este cea mai buna. Are delay cand apesi pe declansator (dar nu ma mira, Note 20 Ultra are delay la fel ca acest Sony) si uneori proceseaza greu imaginile.

Telefonul poate filma 4K in format 16:9 sau 21:9, Full HD in aceleasi formate sau 1:1. Stabilizarea de imagine o gasiti doar in rezolutie Full HD.

Pozele sunt inunecate, HDR-ul nu prea isi face treaba bine, dar atunci cand reusesti sa faci o poza BUNA o sa vezi ca detaliile nu lipsesc. Pe filmare sta bine, in 4K si format 16:9 se vede chiar bine dar lipsa stabilizarii este un minus.

Sunt dezamagit la acest capitol si stiu ca se putea mai bine.

Soft

Telefonul ruleaza Android 10, are o interfata curata, simpla si fara aplicatii inutile instalate. Este foarte rapid, raspunde instant la comenzi, aplicatiile se deschid repede, lucru care m-a lasat placut impresionat.

Pentru un telefon atat de ieftin se misca foarte bine si asta o spune un utilizator de iOS.

Concluzie si pret

Mi-a placut mult de tot Xperia L4 si il consider un telefon serios la banii acestia. Sigur, nu este cel mai performant, nu are cea mai mare memorie, dar atat cat are este suficient sa-ti faci treaba.

Arata foarte bine, este construit ca la carte, ecranul se vede bine si are un format unic, iar difuzorul este decent. Senzorul de amprenta este rapid, autonomia este mare si poti folosi 2 SIM-uri la nevoie.

Camera foto este slabuta, dar daca poti sa treci peste asta sau nu te intereseaza atat de mult, Xperia L4 este un telefon foarte bun pe care eu l-as alege in locul unui Xiaomi sau alta chinezarie.

Costa la eMAG 899 lei.