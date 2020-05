Youtube nu mai considera rezolutia 720p drept High Definition

Rezolutia HD 720p nu mai este considerata HD de catre Youtube. Era si cazul. Acum 720p se alatura lui 360p si 480p drept Standard Definition.

Schimbarea a aparut saptamana trecuta si am observat asta cand am incarcat pe Youtube mai multe clipuri 4K. Youtube le-a procesat intr-o zi timp in care au ramas doar Full HD la 60fps.

Atunci am observat ca rezolutie 720p nu mai are incriptia HD cu rosu. Am trecut cu vederea deoarece am considerat ca era un bug. Astazi au confirmat si alte utilizatori acest lucru deci este pe bune.