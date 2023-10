ZMEU Gold – calculator la 4000 lei pe care sa te joci ORICE JOC

Nu stiu de voi, insa eu am prins vremurile cand un calculator costa 20 de milioane de lei, il luai de la UltraPro Computers, Depozitul de Calculatoare sau Flamingo. Eventual de la un magazin din scara unui bloc. Venea gata asamblat, era sigilat si nu era prea grozav, dar aia era suma pe care majoritatea romanilor o dadeau pentru un PC. Mai tine mine Davio? Uitati de ele…

In prezent sistemele gata asamblate pot fi o afacere foarte buna daca timpul si rabdarea nu sunt punctele tale forte. Sa-ti construiesti un PC de la zero inseamna sa te pricepi putin sa-ti alegi corect componentele, sa faci un echilibru corect incat sa sistemul sa functioneze optim. Inseamna sa cunosti piata, sa te pricepi la montaj si sa pierzi cam 4-5 ore ca totul sa fie perfect functional. Nu mai zic de research-ul facut inainte.

Sunt oameni care nu au timp de asta si vor un calculator fix acum! Sa il bage in prize si gata! Aici intervine PC Garage cu sistemele lor. Noi am tot testate sisteme de la ei si de fiecare data ne-am declarat mai mult decat impresionati de munca depusa si de calitatea lor.

ZMEU Gold este un PC de gaming care costa 3999 lei si iti ofera cele mai noi componente. Este asamblat de niste oameni priceputi, arata impecabil si grija la detalii se vede. Am uitat sa mentionez ca atunci cand iti faci singur un PC, indiferent ca este de office sau gaming, pierzi mult cu stransul cablurilor si aranjatul acestora incat sistemul sa fie cat mai aerisit.

PC Garage face si asta, adica wire management, astfel incat sistemul sa fie curat, fara cabluri la vedere si frumos stranse in spate. Cum ar zice un clasic in viata: frumos, elegant, cat de cat.

Zmeu Gold l-am testat in cateva jocuri importante si m-am bucurat sa vad ca intr-o suma nu neaparat mare primesti componente moderne, nu generatii de acum 2-3 ani.

Procesor AMD Ryzen 5 7500F la 5.0GHz

Placa video AMD RX 6650 XT 8GB

16GB RAM DDR5 Corsair la 5200MHz

Sursa Seasonic de 650W

Carcasa cu ventilatoare ARGB incluse (Alphagear Tricksters)

5 ventilatoare instalate

Sistem de racire stock

SSD de 1TB PCI Express 3.0

Lista completa de specificatii o gasiti AICI.

De ce Gold? Ce inseamna?

Nu stiu cati dintre voi stiti, dar PC Garage ofera mai multe tipuri de asamblari. Gold este una din ele si are cateva puncte importante de mentionat. Acest sistem beneficiaza de asamblarea Gold care inseamna ca a primit un wire management (deci fiecare cablu a fost ascuns cat s-a putut de bine, strans si pus frumos la locul lui pentru a avea un aspect vizual cat mai placut si un airflow maxim), s-a instalat sistem de operare de test, s-a verificat compatibilitatea componentelor si se pot preinstala sisteme de operare si aplicatii daca s-au achizitionat separat. O astfel de comanda poate dura si 10 zile, iar verificarea compatibilitatii nu inseamna ca procesorul si placa de baza sa aiba acelasi socket. Inseamna, de exemplu, ca s-au ales memorii compatibile cu placa de baza (pentru ca nu toate brandurile si modelele de memorii RAM sunt compatibile cu orice placa baza). Asta a fost un exemplu.

Observatie din partea PC Garage:

Sistemele PC Garage nu se pot modifica la cerere.

Configuratiile sistemelor se schimba in cazul in care anumite componente nu se mai gasesc pe stoc sau se lanseaza versiuni noi.

In functie de model, se pot adauga sistemului PC Garage ales: memorie RAM suplimentara, unitati de stocare HDD/SSD, ventilatoare.

Dupa achizitie, configuratia sistemului PC Garage poate fi modificata si de catre utilizator fara a pierde garantia.

Design si functionalitate

Pozele vorbesc de la sine. Este un sistem aratos, nu foarte mare ca volum, insa suficient de puternic pentru orice joc din prezent. Ventilatoarele sunt pozitionate corect, astfel ca fluxul de aer va fi mare si sistemul va fi racit suplimentar doar prin simplul fapt ca aerul circula corect prin el. Ai trei ventilatoare care baga aer proaspat in sistem si tot trei ventilatoare care scot aerul cald din sistem.

Sursa este separata de restul sistemului, ceea ce face ca sistemul sa fie mai impunator si multe cabluri se pot ascunde in partea de jos a carcasei. Exista filtru de praf in partea de sus si carcasa ofera trei porturi USB, doua jack-uri audio, buton de power si reset si un buton de unde controlezi iluminarea. Simplu!

Panoul lateral este din sticla securizata si se prinde in patru suruburi. Este un panou putin fumuriu dar care iti permite sa tragi cu ochiul in sistem. Imi place si partea frontala, seamana cu niste pixeli.

Performante

Jocuri! Asta conteaza si pe asta am facut focus. Am facut 2-3 teste sintetice cat sa nu ma injure lumea, dar sunt irelevante in continuare pentru mine. Jocurile testate de mine au fost urmatoarele si am folosit un monitor de 240Hz si am folosti setarile maxime pentru fiecare joc cu exceptia RDR2.

Valorant : 240FPS stabil desi se putea si mai mult

Apex –┬á 240FPS destul de stabil dar cu mici momente cand mai scade la 220-230 in functie de scenariu

LoL – 240FPS stabil

RDR2 – cu setari High FPS-urile sunt relativ mici, 50-60FPS uneori cu scaderi bruste in anumite scenarii. Astfel, pe setari MEDIUM, poti atinge peste 100FPS.

Cyberpunk 20277 – o medie generala de 77FPS. Sunt momente cand scadea la 60, momente cand depasea 100FPS in functie de scenariu.

Temperaturile obtinute in gaming difera de cele obtinute in full load permanent. De exemplu, cu sistem de racire stock si forjat 100% in benchmark, procesorul ajunge si la 95 de grade, dar nu intra in protectie. In jocuri nu o sa stea niciodata in full load, iar asta inseamna si temperaturi mai mici de pana la 60-70 de grade in functie de scenariu.

SSD-ul este foarte ok si nu cred ca ai nevoie de mai mult. Inteleg ca un SSD mai performant atinge si 7000 sau chiar 10.000MB/s, insa este prea mult pentru gaming.

Performantele in gaming mi se par foarte bun, exceptionale chiar, pentru jocurile populare din ziua de azi. Fornite, CS:GO, Apex, Valorant, sunt jocuri care nu necesita o putere mare de procesare si vor rula impecabil pe acest sistem.

Jocurile mai pretentioase vor rula si ele bine, insa cu FPS-uri mai mici sau cu setari grafice usor mai scazute, insa tot consider ca sistemul se comporta onorabil pentru cei 3999 lei.

Concluzie

Parerea mea este ca Zmeu Gold este un sistem de gaming exceptional cu un raport pret-calitate foarte bun. Primesti o asamblare facuta cu simt de raspundere, iar performantele sistemul sunt mai mult decat multumitoare pentru orice joc din prezent.

Il puteti cumpara de AICI la suma de 3999 lei.