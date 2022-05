Zotac a dezvăluit un mini PC de dimensiunile unui hard disk extern

Zotac a dezvăluit poate cel mai compact mini PC de până acum. Se numește PI336 Pico și are dimensiunile unui hard disk extern. Măsoară doar 11.5 cm lungime, 7.5 cm lățime și 2 cm grosime, iar ca dotări hardware are un procesor Intel Celeron N6211 dual-core cu grafică UHD, 4 GB de memorie RAM LPDDR4x și 128 GB stocare flash. Dispune de conectivitate Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet și Bluetooth 4.2, iar ca elemente de conectică are două porturi USB 3.1 Gen 2, un port USB Type-C, un combo jack și un cititor de carduri Micro SDHC.

Pentru ieșire video vine cu două porturi HDMI 2.0 și DisplayPort 1.4, iar rezoluția maximă suportată este 4K la 60 Hz. Dotările sunt slabe și nu satisfac cerințele aplicațiilor complexe, însă pentru office, web browsing și multimedia sunt numai bune. În plus, poate fi montat în spatele monitorului sau televizorului printr-un adaptor VESA.

Zotac nu a comunicat data de lansare și prețul, însă ne așteptăm să-l vedem pe piață până la sfârșitul anului la un preț de până în 300 de dolari.