Emulatorul de PlayStation 4 Kity este acum funcțional

Acum câțiva ani, dezvoltarea unui emulator de PlayStation 4 părea aproape imposibilă, Sony integrând numeroase mecanisme de protecție hardware și software la nivelul consolelor. Dezvoltatorii Kity nu s-au lăsat însă bătuți, iar acum au lansat o versiune de emulator (aproape) funcțională.

Momentan, Kity poate rula doar jocuri simple, iar performanța este mult mai slabă decât pe hardware-ul nativ. În plus, acesta nu are nici output sau input audio, conectivitate la rețea sau redare video, așadar primul release are mai mult rol demonstrativ.

Îl găsiți pe Github dacă sunteți curioși. Pe viitor, dezvoltatorii plănuiesc să introducă suport și pentru jocurile de PlayStation 5, însă procesul de dezvoltare va fi cu siguranță unul îndelungat.

Via Wccftech