Zvon: Half-Life 3 nu se află în dezvoltare

Deși finalul lui Half-Life Alyx sugerează că Half-Life 3 ar putea fi lansat în viitorul apropiat, jocul nu se află încă în dezvoltare. Cel puțin asta susține Tyler McVicker, un leakster cu o reputație foarte bună printre gameri. Valve se va concentra în schimb pe noua consolă Steam Deck și pe dezvoltarea de jocuri handheld. Nu știm încă motivul exact pentru care Valve nu se grăbește să lanseze un nou Half-Life, însă e posibil ca industria de console handheld să ofere oportunități financiare mai bune în momentul de față. Cum Half-Life Alyx a fost lansat doar în format în VR, nu ar fi exclus ca vânzările sub așteptări să fie motivul suspendării seriei.

Chiar dacă viitorul Half-Life este incert, Valve a venit recent cu actualizări pentru Half-Life 2, Episode One și Episode Two. Acum le puteți juca și pe hardware modern cu field of view mai mare, rezoluții widescreen și Vulkan API.

Via Wccftech