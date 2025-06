Adevarul despre motorul cu apa de la Toyota – este un fake news international

Umbla pe net o stire despre un motor Toyota care ar functiona pe baza de apa. Am vazut chiar stirea share-uita de politicieni, oameni cu o oarecare pregatire in domeniu, dar si de oameni foarte creduli. Stirea este falsa si o sa va explic mai jos cum s-a ajuns la aceste titluri bombastice. Este un proces clasic de propaganda, fake news, dar si un exemplu bun de „telefonul fara fir”.

Stiti cand eram mici si ne jucam telefonul fara fir? Cineva spunea un cuvant sau o propozitie si, pe drum, informatia se schimba pentru ca cineva reusea sa-i denatureze sensul. La final, nimic nu mai avea sens. Asa s-a intamplat si aici.

Iata ce este adevarat si ce este fals:

De unde a plecat totul? Toyota are pe piata masini care functioneaza cu hidrogen. Este celebrul model Mirai, folosit in regim de taxi in Paris. Sunt si cateva prin Romania, dar foarte putine. Le gasiti si prin Germania. Le-am vazut, dar n-am avut ocazia sa merg cu unul.

Deci, masinile cu hidrogen exista de multi ani.

Totusi, Toyota continua sa dezvolte tehnologia, iar stirea de la care a pornit acest fake news grosolan este una publicata de Mediafax, fara sursa concreta (doar mentionand vag Facebook). Articolul este semnat de Luiza Moldovan si apare pe 12 iunie.

Toyota nu a emis niciun comunicat oficial, iar pe site-ul global nu exista vreo referinta la un motor care functioneaza cu apa. Puteti verifica AICI singuri. NIMIC!

In schimb, titlurile de tip cancan au explodat:

„Intr-o miscare care va zgudui industria auto globala, Toyota tocmai a dezvaluit un motor alimentat cu apa, bazat pe hidrogen produs prin electroliza – emitand doar vapori de apa! Fara litiu. Fara statii de incarcare. Doar pura disrupție.”

Aceasta e o reinterpretare exagerata a unui fapt real: Toyota a depus in 2024 un brevet pentru un sistem de racire cu injectie de apa in motoarele pe hidrogen. De aici si pana la „motorul care merge cu apa” e cale lunga.

Exact ca in jocul „telefonul fara fir”.

Site-uri de cancan, influenceri de duzina si pagini obscure au preluat, modificat si distribuit informatia pentru like-uri si trafic. Si oamenii au crezut.

Astfel de „revelații” despre motoare cu apă apar o dată la câțiva ani și sunt îmbrățișate imediat de cei care cred că „ni se ascunde adevărul”. E o rețetă perfectă pentru suveraniști, conspiraționiști și pasionați de inginerie urbană, care sunt convinși că un geniu necunoscut a inventat cândva motorul-minune, dar „marile companii” i-au furat ideea sau l-au făcut să dispară. Interesant este că fiecare țară pare să aibă „propriul inventator dispărut” al motorului pe apă. Mitul e internațional.

Si noi avem pe plan local un roman care a inventat motorul pe apa, dar companiile l-au redus la tacere si i-au furat brevetul :))

Adevarul

Apa poate fi implicata in obtinerea energiei, dar nu este combustibil. Este, de fapt, produsul final al arderii hidrogenului, un combustibil real. Masinile cu pile de combustie emit vapori de apa, nu functioneaza cu apa.

Apa nu poate fi combustibil pentru ca este deja in cea mai stabila forma chimica. Pentru a extrage din nou energie, trebuie descompusa in hidrogen si oxigen (electroliza), proces care consuma mai multa energie decat se recupereaza apoi. Termodinamica nu iarta: nu poti scoate mai multa energie decat bagi.

Deci, ideea ca o masina poate functiona doar cu apa e absurd de neeficienta si nerealista.

Confuzia

Multi nu inteleg cum functioneaza un motor cu hidrogen sau ce implica utilizarea acestui gaz. Toyota Mirai, lansata in 2015 si ajunsa la a treia generatie in 2025, este o masina premium pe baza de pila de combustie cu hidrogen (FCEV). Autonomia ajunge la 647 km conform WLTP, si acceleratia 0-100 km/h este in jur de 5 secunde.

Toyota mai testeaza si alte prototipuri pe baza de hidrogen: Cross H2, GR Corolla H2, unele cu pile de combustie, altele cu hidrogen injectat in camera de ardere, precum motoarele clasice.

Problema e ca oamenii aud „hidrogen produs din apa prin electroliza” si trag concluzia gresita: „merge cu apa”. Apoi vin postarile, stirile senzationale si conspiratiile despre „energie gratuita” si „sfarsitul bateriilor”.

Electroliza facuta in mers

S-a mai discutat. Nu este fezabila. Ar presupune un sistem mare si greu de productie a curentului, care ar consuma mai mult decat ar produce. E mai eficient sa produci hidrogenul in afara masinii si sa-l alimentezi, exact ca pe benzina.

De ce nu avem mai multe masini ca Toyota Mirai

Pentru ca hidrogenul vine cu provocari majore:

este foarte inflamabil (se aprinde usor, chiar invizibil);

se stocheaza la presiuni de 700 bar (10.000 psi);

necesita rezervoare speciale din carbon compozit;

poate afecta materialele in timp („hydrogen embrittlement”);

infrastructura este redusa si costisitoare.

Toyota a implementat senzori, supape de siguranta, materiale compozite care se delamineaza in loc sa explodeze, dar toate acestea costa.

Concluzie

Toyota NU a construit o masina care merge cu apa. Toyota lucreaza activ la tehnologii cu hidrogen, inclusiv la sisteme de racire pe baza de apa, dar apa nu este combustibil. Apa este rezultatul final al reactiei chimice, nu sursa de energie.

„Masina cu apa” este un mit vechi, readus la viata de ignoranta si senzationalism, si respins clar de legile fizicii si ale logicii.