Arena IT in 2018: statistici, articole citite, comentatori activi, planuri de viitor si 12 ani de activitate

A mai trecut inca un an si putem trage inca o data linie. Pe langa asta, azi se fac si 12 ani de cand am pornit ArenaIT. A trecut repede timpul? Pe de o parte da, pe de alta parte, daca ma gandesc bine, a trecut normal. In orice caz, am revenit cu clasicul articol de inceput de an.

Schimbari „tehnice” in 2018

In 2018 am facut, in sfarsit, trecerea la domeniul .ro. Aveam domeniul de multa vreme, dar am tot amanat pentru a nu pierde prea mult pe partea de motoare de cautare. In cele din urma am facut miscarea si, dupa o luna si un pic, traficul si-a revenit. Ne asteptam ca de acum inainte acesta sa creasca, pentru ca Google favorizeaza site-urile cu domeniul corelat cu limba in care sunt scrise.

Am incercat sa optimizez cat mai mult site-ul, asa ca acum se incarca sub o secunda cateodata. Insa treaba asta cu optimizarea e o activitate continua, asa ca nu ma opresc aici.

Serverul de gazduire l-am schimbat de cateva ori dar, din nou, si aici o sa incercam sa tintim pe ceva si mai performant in 2019, cu toate ca avem unul destul de rapid acum.

Cele mai citite articole in 2018 (Top 25)

Ce am invatat din acest top? Mai multe lucruri:

foarte putine articole sunt de fapt stiri, majoritatea sunt fie review-uri fie editoriale – pareri personale

unele articole sunt vechi de 2-3 ani, asta inseamna ca daca ai scris ceva bine o sa fie citit si peste ani

masinile electrice sunt de mare interes

oamenii sunt mereu conectati iar telefonia mobila si internetul sunt niste subiecte apreciate

Ce am mai realizat in 2018, ce vrem sa schimbam in 2019

In 2018 s-au scris 1174 articole. Mai multe ca in 2017 dar mult mai putine decat in 2016 si 2015 (care a fost si cel mai bun an al nostru). In 2019 ne propunem sa scriem cel putin atat, dar cu o calitate mai buna si cu accent pe editoriale, review-uri si, in general, articole care pot sa starneasca discutii constructive. Nu vom lasa deoparte nici stirile, deci veti fi la curent mereu cu noutatile.

In 2018 am readus la viata Configuratia lunii – care nu e chiar lunara, dar macar i-am dat drumul – si sondajele printre cititori. Rezultatele au fost unele placute. In 2019 va trebui doar sa crestem frecventa si consecventa acestora. Nici Cafeluta IT nu e de uitat, un alt proiect pe care-l vom continua cu siguranta.

Am spus ca vrem sa testam mai multe vehicule, si am facut asta. In total, am testat 10 vehicule. Review-urile auto au avut peste 70.000 de cititori. Din cele 7 masini testate doua au fost electrice. Am testat si doua scutere electrice, par sa fie viitorul mobilitatii urbane. In 2019 vrem sa testam cat mai multe electrice si hibride, avem ce.

Concursurile n-au fost mai putine in 2018 si, in general, am lasat pe toata lumea sa participe. In 2019 am vrea sa incercam sa castigam cititori noi si sa-i premiem pe cei vechi. Cu alte cuvinte, vrem sa scapam de concursomani. De aceea, avem mai multe premii de dat (nu doar 3), in curand, pentru cei mai activi pe site. Inca nu ne-am decis cand si cum le vom da, dar veti afla in curand cu siguranta.

Am ajuns in 2018 de la trei editori la cinci. Alex si Cristian au intrat in echipa noastra si au facut treaba foarte buna. Gabriel, pe de alta parte, se ocupa incepand cu 2018 in proportie de 80% din timp doar de ArenaIT. Asta inseamna ca nu vom prea rata stiri importante. Nu stiu daca vreau sa crestem echipa in 2019, dar cu siguranta vreau sa o consolidam si sa ne organizam mai bine.

S-au scris 5885 comentarii in 2018. Media e undeva la 5 comentarii per articol. Vreau ca in 2019 sa incingem mai mult discutiile. Va incurajez pe toti sa spuneti ceea ce aveti de spus. Mai jos un mic top al comentatorilor din 2018 – fara autori.

Raoul Centea: 272 comments

comments varucu: 236 comments

comments NBA: 189 comments

comments sciuro: 184 comments

comments Alin: 153 comments

comments Jedi1: 106 comments

comments Marius: 100 comments

comments glm: 96 comments

comments Marius M: 83 comments

comments bogdan: 74 comments

Nu vreau sa va plictisesc prea mult cu statistici. Cred ca tot ceea ce a fost important am spus deja. Avem planuri mari, trebuie doar sa ne tinem de ele. Evident, daca e ceva nou de comunicat, o sa va spunem pe parcurs.

Dar tu, cititorul nostru, ce ai apreciat cel mai mult in 2018 la ArenaIT si ce ai vrea sa facem mai bine in 2019?

La multi ani si un an nou cat mai bun sa aveti, asa cum vi-l doriti!