Logitech G Pro Review: casti gaming de calitate

Cele mai noi casti dedicate gaming-ului de la Logitech si primele care poarta indicativul Pro mi-au fost alaturi atat in sesiunile de gaming cat si prin playlist-ul dezordonat de pe calculator. Logitech a colaborat cu cei mai buni gameri pentru a oferi o pereche de casti cat mai comoda, rezistenta si calitativa pentru sesiunile interminabile de gaming. Haideti sa vedem daca le-a iesit.

Castile pastreaza designul si culorile la fel ca restul familiei de produse G Pro: in cazul in care nu stii ce sa porti, poarta negrul, caci va fi mereu la moda. Atat castile, cat si cablul si microfonul sunt negre iar litera G este prezenta pe gri, alaturi de un PRO subtil. Sunt comode si cantaresc 259 grame. Fiind chel, lipsa parului face ca purtarea castilor overhead pentru un timp indelungat sa fie obositoare si sa ma apese pe cap, sa ma deranjeze. Nu a fost cazul cu acestea. HyperX Cloud Alpha spre exemplu cantaresc 336 grame. Constructia din nylon TR90 in banda de sustinere, suportul din otel inoxidabil si imbinarile din nailon armate cu fibra de sticla au ajutat la scaderea greutatii castilor. Lungimea cablului este de 2 metrii si este imbracat in material textil pentru a-i asigura o durata de viata cat mai lunga. Pe acesta regasim butonul de volum precum si butonul de activare/dezactivare microfon. Atat cablul cat si microfonul pot fi detasate de la casti, dar nu dispun de utilizare wireless. In pachet primim 2 seturi de pernute: unul din piele sintetica si unul din micro-piele. Ambele izoleaza bine zgomotele din jur (pana la 16dB), iar eu le-am preferat pe cele din piele sintetica. In pachet mai gasim si un splitter audio.

Pe partea de sunet merita precizat faptul ca ofera surround si sunt compatibile cu functiile de surround de pe Windows 10 precum Dolby Surround pentru sunet pozitional precis si Windows Sonic. Jocul perfect pentru a testa cat de bine functioneaza este Hellblade Senua’s Sacrifice, care a fost gandit pentru a fi jucat cu casti si nu cu boxe, protagonista suferind de schizofrenie si aude foarte des voci care ii spun ce sa faca. Diferentele comparativ cu o pereche de casti normala sau sistemul 2.1 pe care il folosesc sunt foarte mari si jocul devine cu totul o alta experienta. O asemenea pereche de casti poate face diferenta dintre o infrangere si o victorie in cazul unui meci competitiv de CS:GO, unde sunetul este un element foarte important si design-ul lui a fost foarte atent gandit de producatorii jocului. Folosite pentru muzica, acestea ofera un sunet placut si redau cu fidelitate piesele. Frecventa de raspuns este intre 20Hz si 20khz, cu o impedanta de 32 Ohm si o sensibilitate de 107dB. Microfonul cu condensator pro-grade permite comunicare curata si ofera o frecventa de raspuns intre 100Hz si 10KHz.

Castile G Pro sunt un pachet atractiv: sunet precis, comode cu o constructie durabila si un design placut. Pot fi achizitionate la pretul de 400 RON.