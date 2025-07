Motorola Edge 60 – cu ce difera fata de Edge 60 Fusion?

Motorola a lansat de curand un nou telefon din gama Edge 60. Daca pana acum am vazut modele precum Edge 60 Fusion sau Edge 60 Pro, noul model nu are nici o astfel de denumire. Este simplu: Motorola Edge 60. Cand credeam ca Fusion este mezinul familiei m-am inselat.

Care-i treaba cu acest Edge 60? M-am intrebat de multe ori si am comparat cu atentie specificatiile astfel incat sa vad ce il diferentiaza fata de alte modele din gama, cum ar fi Edge 60 Fusion. Trebuie sa recunosc ca m-a pus pe ganduri. Este un telefon similar si ca pret si ca specificatii cu Edge 60 Fusion, diferentele fiind foarte minore.

Specificații Motorola Edge 60 Motorola Edge 60 Fusion Display 6,67″ P‑OLED 1220 × 2712, 120 Hz, HDR10+, Gorilla Glass 7i, 4 500 niți 6,67″ pOLED, Super HD (~1220 p), 120 Hz, HDR10+, Gorilla Glass 7i, curbă pe 4 laturi Chipset MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) MediaTek Dimensity 7300 RAM & Stocare 8/12 GB RAM; 256/512 GB UFS 4.0; microSD 8/12 GB RAM; 256/512 GB UFS 4.0 Camere spate 50 MP OIS + 10 MP telefoto 3× OIS + 50 MP ultrawide (122°) 50 MP principal + 13 MP ultrawide/macro Camera frontală 50 MP 32 MP Quad‑Pixel Baterie 5 200 mAh, încărcare 68 W 5 200 mAh, încărcare 68 W Rezistență IP68/IP69, MIL‑STD‑810H IP68/IP69, MIL‑STD‑810H Sistem de operare Android 15, Hello UI Android 15, Hello UI Design Gorilla Glass + capac spate din plastic Gorilla Glass + capac spate din plastic Greutate & dimensiuni 161 × 73 × 8 mm, 177 g 161 × 73 × 8 mm, ~177 g Pret 2199 RON 2099 RON

Practic am gasit niste diferente doar la camerele foto. Edge 60 vine cu o camera frontala de 50MP si un senzor telephoto de 10MP si un senzor principal de 50MP. Alte diferente nu am gasit. Au aceeasi baterie, acelasi design, acelasi ecran, aceeasi conectivitate, acelasi software.

Motorola a decis sa ofere doua telefoane identice, dar cu capabilitati foto diferite. Daca pe Fusion avem camera de macro si ultrawide, pe Edge 60 simplu avem camera telephoto cu OIS. Deci fix opusul.

Am mai gasit o diferenta la memorie, mai exact la standardul folosit. Edge 60 are o memorie de tip UFS 4.0 in timp ce Edge 60 Fusion are o memorie de tip UFS 2.2, deci mai lenta. Acum, nu stiu daca un utilizator normal isi va da seama de aceste diferente.

Daca ati vazut review-ul pentru Edge 60 Fusion este suficient. Nu am de ce sa ma repet aici cu aceleasi informatii despre ecran, soft, baterie, constructie, caci sunt la fel. In schimb vreau sa va las niste poze facute cu noul Edge 60.

Mi-a placut tare mult camera. Si pe zoom se descurca excelent, are detalii bogate, culori naturale, HDR-ul lucreaza foarte bine si per total m-a impresionat. Desigur, inca ma plang de interfata Motorola, de lag si de micile agatari pe care le mai are sistemul. Asadar, calitate buna a pozelor, softul tot nu imi place.

Telefonul costa la Altex 2199 lei in versiunea de 512GB si 12GB RAM.