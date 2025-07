Chilipir de pe Temu: fitness tracker fără display (clonă de Whoop)

Continuăm seria de chilipiruri de pe Temu cu un gadget simplu, destinat celor care vor să urmăreasc activitatea lor fiziă, dar care nu apreciază ecranele invazive de la brățările sau ceasurile smart.

Pentru cei familiari cu produsele Whoop, acesta este similar cu ele. Pentru cei care nu cunosc brandul, Whoop este o brățară smart minimalistă, fără ecran și butoane, concepută pentru monitorizare continuă a sănătății și performanței. Este rezistentă la apă, iar bateria durează peste 14 zile. Dispozitivul înregistrează constant ritm cardiac, variabilitatea profundă a inimii (HRV), respirație, calorii arse și etapele somnului, oferind date detaliate despre calitatea odihnei, nivelul de recuperare și încărcătura de efort din fiecare zi .

Whoop se livrează împreună cu abonament anual în trei niveluri: One, Peak și Life, cu prețuri între 199 $ și 359 $ pe an, diferențiate prin nivelul de funcții medicale incluse.

Popular în cercuri sportive de elită – printre utilizatori se numără Cristiano Ronaldo (ambasador și investitor), LeBron James, Michael Phelps sau căpitanul lui Liverpool, favoritul meu, Virgil van Dijk. 🙂

Ambalaj, construcție și design

Ca să fie mai simplu, după cum v-am obișnuit deja, vă las partea asta în format video, pe Tik Tok:

Utilizare

Aplicația care permite interacțiunea cu brățara este QWatch Pro și este extrem de simplu de folosit. Interfața e aerisită, intuitivă și este disponibilă atât pe Android, cât și pe iOS.

Avem clasicele opțiuni – de monitorizare a somnului, pașilor, a ritmului cardiac, a nivelului de oxigen din sânge, puls și trei tipuri de actvități fizice (alergare, mers și ciclism). După cum vedeți, oferă doar funcționalități de bază, dar fix asta e ideea pentru care a cumpăra un asemenea gadget, nu?

În plus, vă poate notifica cu privire la apeluri, mesaje sau activități noi de la o serie de aplicații prestabilite. Bine, mai poți opta să fi notificat de orice, dar va fi interesant să vibreze brățara la fiecare 30 de secunde, iar apoi să verifici telefonul să vezi pentru ce anume. Personal am preferat să dezactivez toate notificările, pentru că mă interesau doar monitorizările de la activități și parametrii fizici.

Și, dacă am ajuns la acest capitol, vedeți mai jos cum stă pe mână. Eu am ales brățara de silicon, care e mai comodă, dar ea vine și cu una texilă. Nu deranjează deloc la purtare, e mai greu de prins pe mână prima dată, dar apoi nu mai ai nevoie să o dai jos și practic uiți că e acolo.

Senzorii sunt… așa și așa. Dintre toți fix cel care mă interesa cel mai mult avea deviații la măsurătoare – cel de activități. Prin urmare, la o alergare de 5km, măsurați cu telefonul și un smartwatch, aplicația brățării mă anunța că am făcut un km în plus, dar mi-a păstrat timpul total de alergare. Prin urmare, dacă vreți să vă impresionați antrenorii, vi-l recomand cu tărie. 🙂 Ca să fiu cinstit până la capăt măcar monitorizarea GPS a funcționat corect.

Baterie și autonomie

Aici nu prea aș știi să vă zic cam cât ar fi autonomia, pentru că am folosit-o două săptămâni fără notficări activate, iar de la 100% am dus-o la 80%, apoi am pus-o pe birou, dar nu am închis-o. După alte trei săptămâni avea 58%, deci aș miza pe o durată mare de utilizare.

Concluzie și preț

Dacă doriți un gadget minim invaziv, cu unele neajunsuri, dar extrem de ieftin și comod de purtat, vă recomand această brățară. La momentul redactării articolului costa 97,31 lei pe Temu, iar livrarea era de 1-2 săptămâni.