LG nu renunta la telefoane

LG nu o duce prea bine cand vine vorba de vanzari la capitolul smartphone-uri. Se pot lua de mana cu cei de la HTC ca sunt in aceeasi situatie. Si in ciuda telefoanelor bune pe care le ofera cu un raport calitate-pret imbatabil, coreeni au probleme financiare. Si nu vor sa renunte.

CEO-ul Qian Yujin a declarat ca divizia de telefoane mobile este in proces de restructurare pana in anul 2020. Si desi sunt pe minus de vreo 15 trimestre (un an are 4 trimestre), LG considera telefoanele mobile un segment important pentru ei. In prezent au o cota de piata de 1.9%, slab de tot daca ne raportam la anii precedenti (acum 10 ani sa spunem).

Citeste review-ul lui LG G7.

Daca ma intrebati pe mine as alege oricand un smartphone LG G7 in locul unui S9. Ca fost posesor de LG G2, unul dintre cele mai bune telefoane smartphone all time dupa parerea mea, pot spune ca atentia pe care o ofera acest producator asupra pretului si al calitatii este impresionant.