Review Acer Aspire 5 cu Intel Core i5-8265U si MX130

Seria Aspire de la Acer este una dintre cele mai bune daca vrei un laptop de pe care sa lucrezi la birou. Sunt accesibile, au un hardware bun si o constructie solida. Am testat un Aspire 5 foarte bine echipat si il vad mai mult un laptop pentru studenti sau un laptop pentru persoanele care au nevoie de o solutie portabila de pe care sa poata lucra fara probleme.

Specificatii

Procesor: Intel Core i5-8265U

Video: Nvidia MX130 2GB

RAM: 8GB

Stocare: 1TB HDD

Diagonala: 15.6 inch

Rezolutie: Full HD

Constructie metalica

Design

Aspire 5 arata si se simte foarte bine pentru pretul sau. Are un capac metalic si o baza din plastic foarte bine finisata. Marginile ecranului sunt foarte subtiri, balamaua pare destul de solida, iar tastatura ofera un feedback decent.

Singurul loc unde mi-a lasat o impresie mai putin placuta este tastatura, mai exact materialul din care sunt facute tastele. Tot laptop-ul este construit foarte bine, insa cumva tastele parca sunt din alt film. Au feedback bun, dar materialul nu-mi place.

Ecran

Este un ecran de buna calitate cu rezolutie Full HD asa cum trebuie sa fie. Probleme nu am intalnit, iar calitatea imaginii este una neasteptat de buna. Net superioara oricarui laptop cu rezolutie 1366 x 768. Nu este touch in acest segment de pret dar nici nu ai nevoie. Este luminos, are culori placute si nu are nici un defect de fabricatie.

Sunet

TrueHarmony este tehnologia implementata de Acer si recunosc ca este una dintre cele mai bune. Acer este in topul preferintelor mele atunci cand discut despre sunet pe laptop-uri. Difuzoarele au si bass si medii si inalte si se aud foarte clar. Nimic de comentat aici.

Performante

Nu este deloc un laptop de gaming. Da, te poti juca ceva light, insa nu este conceput pentru a rula jocuri ore intregi. Sistemul de racire nu este proiectat pentru gaming, nici tastatura si nici ecranul. Daca insisti sa te joci pe el iti recomand sa alegi jocuri light precum CS:GO sau LoL, iar daca alegi sa te joci GTA V sau CoD, atunci sa nu ai pretentii deloc.

Asire 5 din acest review este un laptop cu performante modeste fiind ideal pentru a lucra cu programe office sau chiar Photoshop, caci are un ecran bun. Poti sa-l folosesti pentru diferite proiecte, sa scrii, sa studiezi de pe el, toate astea la o viteza buna.

Daca sunteti curiosi am rulat un Cinebench ca sa vedeti ce stie procesorul, ca de placa video nu are rost sa vorbesc. Memoria RAM este suficienta pentru activitatile clasice, iar stocarea pe HDD ofera mult bine. Sunt modele care au si SSD, va las link la final.

Autonomie

Autonomia reala a acestui laptop este de 4 ore. Aceste 4 ore le-am scos utilizand laptop-ul pe Netflix, pe Chrome, am redactat articole de pe el si am citit stiri. Nu l-am tinut pe nici un mod de economise a bateriei, iar ecranul a stat aproape tot timpul pe la 60-70%.

Concluzie si pret

Acest model de Aspire 5 este o solutie foarte buna daca vreti un laptop de pe care sa va faceti treaba fara probleme. Este construit bine, se simte ca un produs solid, are un ecran bun si difuzoare excelente. Procesorul este capabil de multe lucruri, placa video mai putin. Dar ai suficienta memorie RAM incat sa nu-ti faci griji cand deschizi multe tab-uri in Chrome, iar stocarea este suficienta pentru un om normal. Evident iti recomand sa alegi un model care are si un SSD inclus pentru o viteza mai mare.

Acest model testat de mine are un pret similar cu modelul ce include si un SSD si anume un pret de 2829 lei la eMAG.