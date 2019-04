OnePlus 6T ruleaza Windows 10

Unul dintre membrii comunitatii NTauthority – Bas Timmer – a reusit, dupa mai multe incercari, sa instaleze Windows 10 pe un telefon OnePlus 6T. Mai mult decat atat, acesta este complet functional!!!

Developerul a utilizat o versiune la care Microsoft a lucrat impreuna cu Qualcomm pentru laptopurile care au chipset ARM sub capota, insa el poate fi utilizat si pe telefoane mobile, din cate vedem. Acesta a putut sa foloseasca Google Chrome si chiar sa joace un joc – Modern Combat 2 – dupa ce a conectat si o tastatura la telefon.

Watch out for the most 'why would you even think of doing this' crossover gameplay video combining WoA with a modification for a formerly-popular FPS series, running live in XTA + Adreno drivers. pic.twitter.com/zBR6FcqPQl

— NTAuthority (@NTAuthority) April 8, 2019