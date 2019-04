Ti-ar placea sa-ti cumperi o Tesla cu subventia de la stat? (10.000 €)

Nu stiu voi, dar eu unul as fi foarte fericit sa stiu ca Tesla se poate cumpara direct din Romania si, mai mult decat atat, se poate beneficia de reducerea de la stat prin programul Rabla Plus la achizitia ei, reducere care se ridica pana la aproape 10.000 Euro.

Din pacate, lucrul acesta nu este posibil pentru ca Tesla nu are o entitate juridica in Romania. Pentru a putea intra in programul Rabla Plus ar fi nevoie de macar un SRL, cred ca nici macar un sediu nu e important. Cum am aflat asta? Din interviul de mai jos realizat cu presedintele AFM.

Din pacate, Elon Musk ignora Romania, chiar daca avem peste 1500 de tichete disponibile pentru masini electrice si cea mai mare reducere de acest tip. Mai mult, producatorii nu pot sa aduca atatea masini electrice in Romania – sau nu doresc, desi cererea exista! Asta fiind si unul dintre motivele pentru care NU putem trece TOTI acum la masini electrice.

George Buhnici, un militant pentru masini electrice, aer curat si ecologie in general, a facut un apel catre Tesla si Elon Musk pe Twitter. Este binecunoscut faptul ca Elon traieste ca sa tweet-uie, asa ca probabil daca dam suficiente reply-uri, retweet-uiri si like-uri postarii lui George avem sanse sa fim bagati in seama de Elon. Nu?

Dear @elonmusk, Romanian Environmental Agency invites @Tesla to register and make use of the highest incentives in the world for new EV registrations, up to 13.000$ for every plug-in car sold in 2019. There's also big incentives for charging stations and solar. Interested?

— George Buhnici (@gbuhnici) April 18, 2019