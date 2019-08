My two cents: urmeaza zile negre pentru Netflix

V-am povestit acum ceva vreme ca mi-am facut cont pe Netflix si am renuntat astfel la HBO. Altfel spus, am intrat si eu pe mainstream.

Asta pentru ca tot mai multa lume discuta despre ce filme sau seriale au mai urmarit pe platforma respectiva. Iar datele aratau promitator pentru Netflix, in 2018 avand disponibile de aproape cinci ori mai multe ore de productii originale decat marele rival.

Cele doua situatii descrise mai sus ar trebui sa genereze venituri indestulatoare, nu-i asa? Si, poate chiar ar fi asa, daca nu am vorbi de o companie americana care, dupa „obiceiul pamantului” s-a si listat la bursa. Acum fix un an, actiunile tranzactionate pe NASDAQ atingeau ametitoarea cota de 400$ bucata!!! Ca sa va faceti o idee despre ce inseamna valoarea respectiva, imaginati-va ca actiunile Alphabet (grupul care detine Google) ajung la putin peste 1200$, cele ale Apple la 200$, iar AT&T, cea care inglobeaza Warner Media, adica proprietarii HBO, la putin peste … 34$!!!

Dar bursa are un comportament aparte, care nu tine neaparat cont de logica. Ea reactioneaza la zvonuri, la actiuni ale competitorilor sau la vremea de afara. Drept urmare, in momentul redactarii articolului (09.08.2019), actiunile NFLX au scazut cu mai bine de 20%, ajungand la 315.90$! Iar specialistii in domeniu prevad scaderi continue, spre zona de 200$! Sunt unii mai pesimisti, care considera ca o asezare in jurul cotei de 100$ nu este deloc departe de a se implini! Asa ca, daca aveti in plan achizitia de titluri de valori de la Netflix, mai bine sa asteptati o vreme.

Cu toate acestea, Netflix mizeaza pe numarul de clienti, aflat inca in crestere. Spre exemplu, pe piata nord-americana, au mai multi abonati decat cele mai mari trei companii de cablu IMPREUNA! Ca si cifre absolute, clientii le-au crescut cu 8500% fata de anul 2009… Insa luna de miere pare a se fi sfarsit.

Ca sa intelegeti mai bine cifrele de mai sus, trebuie sa facem o excursie in timp, la inceputurile companiei. Aceasta s-a remarcat ca un element disruptor pe piata, unde a devenit prima platforma video online oferita pe baza de abonament, care detinea titluri apetisante pentru marele public. Intre timp, HBO a atacat firav, oferind HBO GO. Insa aceasta din urma are o mare hiba: poti avea acces la continut exclusiv pe teritoriul tarii unde esti abonat. Altfel spus, eu nu am putut urmari Cernobil cat timp am fost in concediu, in Turcia. Spre deosebire de acestia, Netflix ofera continut individualizat pe teritorii sau tari, insa iti permite vizionarea lui si cand ai parasit tara de origine. Ori, tinand cont de apetitul noii generatii pentru media si pentru calatorii, succesul a fost garantat. Unde mai pui ca mare parte din abonatii Netflix sunt corporatisti. Fiti sinceri – cati dintre corporatistii pe care ii stiti nu pleaca cel putin trimestrial prin business trip-uri in tari straine?

Ei bine, cu timpul, si alti jucatori au simtit ca pot face profit frumusel, folosind aceeasi metoda. Drept urmare au aparut, sau urmeaza sa apara, Hulu, Apple+, HBO MAX sau Disney +. Iar, daca HBO pare inca incremenit in trecut, vizand publicul mai putin tanar, prin re-difuzarea de titluri ca Fresh Prince of Bel-Air sau Friends, Warner Media, compania-mama a Disney, mizeaza pe titluri noi si fransize foarte apreciate de tineri: Star Wars, Marvel, Avengers si … The Simpsons. Iar Apple+ i-a innebunit pe fanii seriei Dune, care se filmeaza la o aruncatura de bat de mine, in Budapesta.

Pe langa fragmentarea pietei, marea problema a Netflix este faptul ca acum este doar un distribuitor de continut, si prea putin producator de asa ceva. Spre exemplu, titlul cel mai vizionat din portofoliu este The Office, care este produs de NBC Universal. Si gihici ce? Daca v-ati gandit ca si acestia urmeaza sa isi lanseze propriul serviciu de streaming, ati nimerit-o!

Ca sa poata opri o eventuala hemoragie de venituri si clienti, Netflix a marit cu 69% suma investita in crearea de continut original propriu, de la 8.9 miliarde, la 15 miliarde de dolari! Si, cel putin pana acum, se pare au facut o treaba buna. Seriale ca House of Cards, Stranger Thins si Orange is the New Black au castigat nu doar premii (Globuri de Aur, in special), dar si milioane de telespectatori. In plus, Casa de Papel, serie cumparata de la Antena 3 (televiziunea spaniola, nu cea romana!), s-a dovedit si ea o investitie buna. Eu am vizionat seria 3 in doua zile si deja nu mai am rabdare pana la anul, cand apare cea noua.

Daca tot am amintit de numere, va mai ofer una: valoarea de capitalizare a Netflix este de 139 miliarde dolari. Adica este egala cu cea a gigantului de echipament sportiv – Nike. Insa, tineti cont ca veniturile companiei care o echipeaza pe Simona Halep sunt de trei ori mai mari!

Dupa atatea analize si titluri enumerate, pot sa va spun si #my2cents: valoarea actiunilor va continua sa scada, dupa cum au specificat si specialistii mentionati la inceput. Insa, spre deosebire de ei, sunt de parere ca parte din pierderi vor fi generate de investitii. Pentru ca, dupa cum am scris mai sus, acestea sunt singura sansa ca Netflix sa ramana sus, in tot, atat ca numar de clienti, cat si ca profit. Insa, valoarea de 200$ mi se pare una realista!

Voi ce parere aveti: este sau nu Netflix la ananghie?